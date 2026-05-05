Nowe zasady dla kierowców. Każdy będzie musiał mieć na wyposażeniu auta

Anastazja Lisowska
2026-05-05 18:30

Polskich kierowców czekają istotne zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowego wyposażenia samochodów. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzenia, które wprowadzi nowy element jako obowiązkowe wyposażenie każdego auta osobowego.

i

Do tej pory polskie przepisy były pod tym względem dość liberalne. Kierowcy mogli, ale nie musieli wozić apteczki w aucie. To się jednak zmieni. Planowane przepisy obejmą pojazdy kategorii M1, czyli wszystkie samochody osobowe.

Celem tej zmiany jest zwiększenie bezpieczeństwa – nie tylko w kontekście wypadków drogowych, ale również innych sytuacji, w których potrzebna jest szybka pomoc medyczna. Powszechny dostęp do podstawowych środków opatrunkowych może realnie wpłynąć na ratowanie zdrowia i życia.

W nowelizacji rozporządzenia planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym – napisano w rządowym dokumencie, cytuje portal auto.dziennik.pl.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z założeniami legislacyjnymi, nowe regulacje mają zostać wprowadzone w drugim kwartale 2026 roku. Oznacza to, że prawdopodobnie będą obowiązywać najwcześniej w maju, a najpóźniej z końcem czerwca. Po wejściu w życie zmian Polska dołączy do wielu krajów europejskich, gdzie apteczka w samochodzie jest już standardem. 

Obowiązkowe wyposażenie auta dziś. Co każdy kierowca musi mieć w samochodzie?

Na ten moment lista obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce jest bardzo krótka. Każdy kierowca musi posiadać:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnicę.

Brak któregokolwiek z tych elementów może skutkować mandatem sięgającym nawet 500 zł. Co więcej, ich brak podczas badania technicznego niemal na pewno zakończy się negatywnym wynikiem przeglądu.

Ministerstwo Infrastruktury