Nowe zasady dla kierowców. Każdy będzie musiał mieć na wyposażeniu auta

Nowe zasady dla kierowców

Do tej pory polskie przepisy były pod tym względem dość liberalne. Kierowcy mogli, ale nie musieli wozić apteczki w aucie. To się jednak zmieni. Planowane przepisy obejmą pojazdy kategorii M1, czyli wszystkie samochody osobowe.

Celem tej zmiany jest zwiększenie bezpieczeństwa – nie tylko w kontekście wypadków drogowych, ale również innych sytuacji, w których potrzebna jest szybka pomoc medyczna. Powszechny dostęp do podstawowych środków opatrunkowych może realnie wpłynąć na ratowanie zdrowia i życia.

W nowelizacji rozporządzenia planuje się wprowadzenie wymagania wyposażenia pojazdów kategorii homologacyjnej M1 (samochodów osobowych) w apteczkę doraźnej pomocy. Uregulowanie tej kwestii pozwoli na stworzenie szerokiego dostępu do podstawowych materiałów medycznych niezbędnych nie tylko w przypadku niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale także osobom poszkodowanym w sytuacjach niezwiązanych z ruchem drogowym – napisano w rządowym dokumencie, cytuje portal auto.dziennik.pl.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z założeniami legislacyjnymi, nowe regulacje mają zostać wprowadzone w drugim kwartale 2026 roku. Oznacza to, że prawdopodobnie będą obowiązywać najwcześniej w maju, a najpóźniej z końcem czerwca. Po wejściu w życie zmian Polska dołączy do wielu krajów europejskich, gdzie apteczka w samochodzie jest już standardem.

Obowiązkowe wyposażenie auta dziś. Co każdy kierowca musi mieć w samochodzie?

Na ten moment lista obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce jest bardzo krótka. Każdy kierowca musi posiadać:

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnicę.

Brak któregokolwiek z tych elementów może skutkować mandatem sięgającym nawet 500 zł. Co więcej, ich brak podczas badania technicznego niemal na pewno zakończy się negatywnym wynikiem przeglądu.