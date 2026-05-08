Fala upałów uderzy w polskie wybrzeże. Padła konkretna data

Pierwsze uderzenie gorąca nad Bałtykiem. Szykuje się gwałtowne ocieplenie

Najnowsze prognozy IMGW pokazują, że lato powoli zbliża się do Polski. Maj ma upłynąć pod znakiem stabilnej i przyjemnej pogody. Nie są przewidywane ekstremalne upały, ale temperatury w wielu regionach będą sprzyjały aktywnościom na świeżym powietrzu. Aura ma być typowo wiosenna — ciepła, spokojna i słoneczna.

Meteorolodzy zapowiadają jednak, że już w przyszłym tygodniu do kraju napłynie znacznie cieplejsze powietrze z południa Europy. To właśnie ono ma przynieść pierwsze wyraźne ocieplenie tej wiosny.

Jak informuje „Puls Gdańska”, w najbliższych dniach temperatury nad Bałtykiem mogą wzrosnąć nawet do 24–26 stopni. Dla regionów nadmorskich będą to wartości wyjątkowo wysokie jak na początek maja. Prognozy przewidują dużo słońca i niewielkie zachmurzenie.

Po krótkim ochłodzeniu ciepło wróci ze zdwojoną siłą. Według prognoz najgorętszym dniem może być środa, 13 maja. W Gdańsku termometry mogą wtedy pokazać nawet 30–32 stopnie. Najwyższe temperatury pojawią się w godzinach popołudniowych. Synoptycy zwracają jednak uwagę, że gorącej aurze mogą towarzyszyć lokalne burze.

Długoterminowa prognoza IMGW. Kiedy najlepiej zaplanować urlop w Polsce?

Długoterminowe prognozy IMGW wskazują, że prawdziwie letnia pogoda pojawi się w Polsce już w czerwcu. Meteorolodzy przewidują temperatury wyższe od średnich wieloletnich niemal w całym kraju.

Średnie temperatury mają być bardzo wysokie. W Gdańsku mogą przekroczyć 15–16 stopni, natomiast we Wrocławiu nawet 17–18 stopni. Trzeba jednak pamiętać, że są to średnie wartości obejmujące także noce oraz pomiary wykonywane w cieniu. W praktyce w ciągu dnia temperatury będą znacznie wyższe.

Prognozy zakładają również, że opady deszczu pozostaną na normalnym poziomie. Dzięki temu ryzyko suszy powinno być mniejsze niż w poprzednich latach. Synoptycy podkreślają, że czerwiec może okazać się idealnym miesiącem na rozpoczęcie sezonu urlopowego.

Lipiec ma przynieść bardziej stabilną pogodę. Temperatury będą bliższe normom wieloletnim, ale nadal utrzyma się bardzo ciepła aura. To właśnie wtedy przypadnie najgorętszy okres roku. We Wrocławiu średnia temperatura może wynosić nawet 19–20 stopni w cieniu, a w pełnym słońcu odczuwalne wartości będą zdecydowanie wyższe.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie