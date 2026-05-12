Czterech Szwedów napadło na obywatela Norwegii w Gdańsku. Wpadli tuż przed ucieczką

Rozbój na obywatelu Norwegii w Gdańsku. Agresorzy zatrzymani na lotnisku

W czwartek, 7 maja, policjanci zostali powiadomieni o groźnym napadzie przy ul. Stągiewnej w Gdańsku. Kilku mężczyzn zaatakowało przechodnia, grożąc mu nożem, po czym zabrali mu telefon oraz pieniądze. Sprawcy zmusili także pokrzywdzonego do wypłaty gotówki z bankomatu. Następnie przejęli jego kartę płatniczą i sami wypłacili z konta kolejne pieniądze.

Do działań natychmiast ruszyli kryminalni ze Śródmieścia. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przeanalizowali zgromadzone ślady. Dzięki temu szybko ustalili, kim są podejrzani. Funkcjonariusze zdobyli również informacje dotyczące planowanego powrotu sprawców do Szwecji.

- W miniony piątek (8 maja) kryminalni ze Śródmieścia wspólnie z kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskie pojechali na lotnisko, aby zatrzymać sprawców. Policjanci z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalili miejsce, w którym miało nastąpić zatrzymanie czterech sprawców rozboju i ich zatrzymali - informują funkcjonariusze z Gdańska.

Areszt dla zatrzymanych Szwedów. Zastosowanie noża drastycznie zwiększa karę

Zatrzymani w wieku 23, 19, 18 oraz 17 lat zostali przewiezieni do komisariatu. Następnego dnia doprowadzono ich do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

- Prokurator zawnioskował też o środek zapobiegawczy, do którego sąd się przychylił i zatrzymani Szwedzi trafili na trzy miesiące do aresztu. Za rozbój grozi kara nawet 15 lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem, wówczas kara wynosi nawet 20 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

