Czterech Szwedów napadło na obywatela Norwegii w Gdańsku. Wpadli tuż przed ucieczką

D.P
2026-05-12 12:16

Zastraszyli przechodnia używając noża, po czym zmusili go do opróżnienia konta w bankomacie. Bezpośrednio po brutalnym incydencie na ulicach Gdańska planowali powrót do ojczyzny. Szybka akcja śledczych pozwoliła na ujęcie czterech Szwedów dosłownie na chwilę przed wejściem na pokład samolotu. Wiek zatrzymanych sprawców waha się od 17 do 23 lat.

Napadli na Norwega w centrum Gdańska, grozili mu nożem i zmusili do wypłaty pieniędzy z bankomatu
Rozbój na obywatelu Norwegii w Gdańsku. Agresorzy zatrzymani na lotnisku

W czwartek, 7 maja, policjanci zostali powiadomieni o groźnym napadzie przy ul. Stągiewnej w Gdańsku. Kilku mężczyzn zaatakowało przechodnia, grożąc mu nożem, po czym zabrali mu telefon oraz pieniądze. Sprawcy zmusili także pokrzywdzonego do wypłaty gotówki z bankomatu. Następnie przejęli jego kartę płatniczą i sami wypłacili z konta kolejne pieniądze.

Do działań natychmiast ruszyli kryminalni ze Śródmieścia. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przeanalizowali zgromadzone ślady. Dzięki temu szybko ustalili, kim są podejrzani. Funkcjonariusze zdobyli również informacje dotyczące planowanego powrotu sprawców do Szwecji.

- W miniony piątek (8 maja) kryminalni ze Śródmieścia wspólnie z kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskie pojechali na lotnisko, aby zatrzymać sprawców. Policjanci z funkcjonariuszami Straży Granicznej ustalili miejsce, w którym miało nastąpić zatrzymanie czterech sprawców rozboju i ich zatrzymali - informują funkcjonariusze z Gdańska.

Areszt dla zatrzymanych Szwedów. Zastosowanie noża drastycznie zwiększa karę

Zatrzymani w wieku 23, 19, 18 oraz 17 lat zostali przewiezieni do komisariatu. Następnego dnia doprowadzono ich do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

- Prokurator zawnioskował też o środek zapobiegawczy, do którego sąd się przychylił i zatrzymani Szwedzi trafili na trzy miesiące do aresztu. Za rozbój grozi kara nawet 15 lat więzienia. Jeżeli sprawca posługuje się nożem, wówczas kara wynosi nawet 20 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

