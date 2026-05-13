Nie tylko IT. Te zawody gwarantują nawet 53 tys. zł brutto miesięcznie

Rewolucja na polskim rynku pracy
Polski rynek pracy przechodzi w ostatnich latach gruntowną transformację. Jeszcze do niedawna wysokie pensje i stabilność gwarantowało zaledwie kilka sektorów, jednak obecnie ten obraz uległ całkowitej zmianie. Rozwój cyfryzacji, nowe technologie i dynamiczne przemiany w gospodarce wymuszają na pracodawcach poszukiwanie ekspertów o ściśle określonych, nowoczesnych umiejętnościach.
Zmieniają się również priorytety zatrudnionych. Obok satysfakcjonującej wypłaty liczą się dziś elastyczne godziny wykonywania obowiązków, dodatkowe pakiety socjalne oraz możliwość pracy w modelu zdalnym lub hybrydowym. Przedsiębiorstwa muszą aktywnie rywalizować o najlepsze talenty, ponieważ w wielu dziedzinach wciąż brakuje odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Pozostaje więc pytanie: które profesje gwarantują obecnie najwyższe dochody?
Jak wynika z najnowszego Raportu Płacowego opracowanego przez firmę Hays Poland, rekordowe zarobki przestały być domeną wyłącznie specjalistów z sektora IT. Niezwykle atrakcyjne wynagrodzenia można obecnie znaleźć również w innych dziedzinach. Szczegółowe informacje na ten temat prezentujemy w poniższej galerii.
Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie
Kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców
Specjaliści badający trendy rekrutacyjne zauważają, że sama wiedza często okazuje się niewystarczająca. Pracodawcy coraz bardziej cenią osoby potrafiące łączyć umiejętności z różnych dziedzin. Na przykład w branży prawniczej i podatkowej kluczowe stają się obecnie następujące kompetencje:
- znajomość zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją,
- zarządzanie zgodnością (compliance),
- kwestie ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny),
- zabezpieczanie danych osobowych,
- ocena i analiza ryzyka,
- automatyzacja i cyfryzacja procesów w biznesie.
Z tego powodu na rynku pracy pojawia się zapotrzebowanie na zupełnie nowe profile zawodowe, do których należą m.in.:
- ekspert ds. prawnych aspektów zarządzania AI,
- doradca prawny w zakresie ESG,
- menedżer ds. zgodności (compliance),
- doradca podatkowy biegły w najnowszych regulacjach.
W efekcie firmy chętnie inwestują w kandydatów, którzy sprawnie poruszają się na granicy prawa, technologii i nowoczesnego biznesu.
Firmy szukają pracowników, ale brakuje specjalistów
Z przedstawionego raportu płynie interesujący wniosek: aż 81 proc. przedsiębiorstw zamierza wkrótce przeprowadzać nowe rekrutacje. Głównym wyzwaniem pozostaje jednak znalezienie właściwych kandydatów. Największe braki kadrowe widać w przypadku stanowisk wymagających jednoczesnego połączenia wiedzy biznesowej, prawnej i technologicznej.