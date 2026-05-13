Pół miliona mężczyzn w Polsce ma tak na imię. Nosi je także właściciel sieci Dino

To imię od lat cieszy się ogromną popularnością

W Polsce są imiona, które od dekad nie wychodzą z mody, a jednym z nich jest Tomasz. Według najnowszych danych nosi je 533 217 mężczyzn, co czyni je jednym z najpopularniejszych imion w kraju. Imię Tomasz kojarzy się z tradycją, stabilnością i klasyką. Nie jest przesadnie nowoczesne, ale też nigdy nie zostało uznane za staroświeckie. Dzięki temu od pokoleń utrzymuje mocną pozycję w rankingach popularności.

Znaczenie imienia Tomasz

Imię Tomasz ma korzenie aramejskie i oznacza "bliźniaka". Do Polski trafiło za pośrednictwem tradycji chrześcijańskiej i szybko zdobyło dużą popularność. Ogromny wpływ miał na to kult św. Tomasza Apostoła, jednej z najważniejszych postaci Nowego Testamentu.

Osobom noszącym to imię często przypisuje się cechy takie jak odpowiedzialność, pragmatyzm oraz konsekwencja w działaniu. Tomasze uchodzą za ludzi spokojnych, ale jednocześnie ambitnych i zdecydowanych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpopularniejsze imiona w 2025 roku

21

Właściciel Dino również ma na imię Tomasz

Co ciekawe, jednym z najbardziej znanych Polaków noszących to imię jest Tomasz Biernacki - założyciel i główny właściciel sieci sklepów Dino Polska. Biznesmen od lat znajduje się w gronie najbogatszych Polaków, choć sam bardzo rzadko pojawia się publicznie i unika medialnego rozgłosu.

Sieć Dino rozwija się w szybkim tempie i jest dziś jedną z największych firm handlowych w kraju. Sklepy tej marki można znaleźć przede wszystkim w mniejszych miastach i na terenach wiejskich, gdzie zdobyły dużą popularność wśród klientów.

Rodzi się coraz mniej Tomaszów

Niestety, spoglądając na statystyki nie da się ukryć, że ilość nadań imienia Tomasz maleje. Nadal jest to imię popularne, ale nie tak jak dawniej. Dla przykładu, w 2006 roku nazwano tak 2795 chłopców, a w 2025 tylko 495.