Pies lub kot w szpitalu wesprze chorych? Szykuje się rewolucja w przepisach

Psy i koty w szpitalach. Koalicja Obywatelska przygotowuje nową ustawę

Politycy Koalicji Obywatelskiej przygotowują projekt ustawy, który ma umożliwić pacjentom spotkania ze swoimi zwierzętami podczas pobytu w szpitalu. Nowe przepisy mają objąć przede wszystkim osoby przebywające w hospicjach oraz na oddziałach medycyny paliatywnej.

Według informacji „Rzeczpospolitej” autorzy projektu przekonują, że kontakt z ukochanym pupilem może pozytywnie wpływać na psychikę i samopoczucie chorych. Wskazują, że obecność psa lub kota pomaga ograniczyć stres, poprawia nastrój i wspiera pacjentów w walce z chorobą. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że relacja człowieka ze zwierzęciem ma również wymiar emocjonalny i terapeutyczny.

Zwierzę przy szpitalnym łóżku ma pomagać w leczeniu

Nowe przepisy mają pozwolić na odwiedziny zwierząt domowych, czyli takich, które towarzyszą człowiekowi na co dzień. Choć projekt obejmuje wszystkie zwierzęta towarzyszące, jego autorzy przyznają, że w praktyce chodzi głównie o psy i koty.

Posłowie wskazują na badania pokazujące, że obecność zwierząt może poprawiać stan psychiczny pacjentów onkologicznych, dzieci oraz osób terminalnie chorych. Już teraz część polskich placówek medycznych zgadza się na podobne wizyty.

Jak opisuje „Rzeczpospolita”, takie rozwiązania funkcjonują m.in. w Klinice Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Szpitalu Praskim w Warszawie. Zwierzęta pojawiają się też w niektórych placówkach w ramach dogoterapii.

„Odmowa kontaktu ze zwierzęciem narusza godność człowieka”

Inspiracją dla projektu była przygotowana przez Klinikę Medycyny Paliatywnej WUM „Karta praw pacjenta do kontaktu ze zwierzęciem towarzyszącym”. Dokument zakłada m.in., że pacjent powinien mieć możliwość kontaktu ze swoim pupilem także podczas hospitalizacji.

Posłanka Katarzyna Piekarska zwraca uwagę, że obecnie wielu dyrektorów szpitali obawia się wyrażania zgody na odwiedziny zwierząt, ponieważ kwestie te nie są jasno zapisane w przepisach. Podkreśla też, że dla wielu samotnych osób starszych pies lub kot jest najbliższym towarzyszem życia.

Projekt może jeszcze zostać zmieniony podczas prac parlamentarnych. Niewykluczone, że nowe przepisy obejmą także inne oddziały szpitalne. Placówki nadal będą jednak mogły odmówić wizyty zwierzęcia, np. z powodów sanitarnych lub ze względu na dobro innych pacjentów.

