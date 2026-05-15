Miały powstać nowe żłobki, skończyło się zarzutami. CBA zatrzymało grupę wyłudzającą dotacje

Akcja CBA w sprawie programu „Aktywny Maluch”. Zatrzymano dziewięć osób

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziewięć osób podejrzewanych o próbę wyłudzenia pieniędzy z programu „Aktywny Maluch 2022–2029”. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Europejską.

Akcja została przeprowadzona 12 maja 2026 roku. Funkcjonariusze delegatur CBA z Gdańska, Bydgoszczy i Lublina prowadzili działania w związku z podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości przy staraniach o dofinansowanie na nowe miejsca w żłobkach w Gdańsku i Gdyni.

W trakcie realizacji zatrzymań śledczy przeszukali również kilka miejsc i zabezpieczyli dokumentację oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić dowody w sprawie. Czynności prowadzone były w województwach pomorskim i lubelskim.

"- Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku prowadzą postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Biura Delegowanego Prokuratora Europejskiego przy Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Śledztwo dotyczy podejmowania od 2024 roku do 2025 roku czynności prowadzących do wyłudzenia dofinansowania na utworzenie nowych miejsc w żłobkach dla dzieci w wieku do lat trzech w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” - podaje CBA w komunikacie."

Fikcyjne żłobki w Gdańsku i Gdyni. Jak działał proceder wyłudzania środków?

Jak ustalili śledczy, we wrześniu 2024 roku jedna z firm złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek dotyczący utworzenia dziewięciu żłobków. Każdy z nich miał oferować 40 miejsc dla dzieci.

W sierpniu 2025 roku przedsiębiorstwo wystąpiło o wypłatę ponad 282 tys. zł na każdą placówkę. Łączna wartość dofinansowania miała wynieść około 2,5 mln zł z programu „Aktywny Maluch 2022–2029”, współfinansowanego także z funduszy unijnych. Większość pieniędzy została wypłacona, jednak część środków urząd wstrzymał po wykryciu nieprawidłowości w dokumentacji.

Śledczy podejrzewają, że firma mogła wykorzystać nieprawdziwe dokumenty i oświadczenia, by uzyskać finansowanie.

"- Zgromadzone dowody wykazały, że projektowi brakowało odpowiednich pomieszczeń, doświadczonej kadry oraz środków finansowych niezbędnych do stworzenia miejsc opieki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia - zaznacza CBA."

Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA. Prokuratura Europejska w akcji

Osoby zatrzymane trafiły do Biura Delegowanego Prokuratora Europejskiego przy Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Tam usłyszały zarzuty dotyczące wyłudzenia dofinansowania.

"- Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wypłacone środki zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - dodaje CBA."

