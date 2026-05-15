Groźny wypadek na DK 21. Osobówka zderzyła się czołowo z ciężarówką. 20-latek w szpitalu

Wypadek na DK 21 w powiecie bytowskim. Młody kierowca volkswagena walczy o zdrowie

Do poważnego wypadku doszło w czwartek, 14 maja, wieczorem na drodze krajowej nr 21 w Węgorzynku w powiecie bytowskim. Samochód osobowy zderzył się tam czołowo z ciężarówką. Ranny został 20-letni kierowca volkswagena.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do zdarzenia doszło około godziny 20 w gminie Miastko. Według wstępnych ustaleń policjantów z Bytowa młody kierowca osobówki na zakręcie stracił kontrolę nad autem. Volkswagen wjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarową scanią.

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Poszkodowanym 20-latkiem zajęli się ratownicy medyczni, którzy następnie przewieźli go do szpitala z obrażeniami ciała.

Po wypadku krajowa „21” została całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze wykonywali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczali ślady, które pomogą ustalić dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku.

