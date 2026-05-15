Śmiertelne zderzenie volkswagena pod Tczewem. Policja poszukuje kierowcy białego busa

Śmiertelny wypadek w Narkowach. Apel tczewskiej policji

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie proszą o pomoc osoby, które mogą mieć informacje na temat tragicznego wypadku z 30 kwietnia na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Narkowy. W zderzeniu śmierć poniosły dwie osoby jadące volkswagenem passatem.

Do śmiertelnego zdarzenia doszło około godziny 6:30 rano.

- W wyniku zdarzenia śmierć poniósł kierujący oraz pasażer samochodu osobowego marki Volkswagen Passat. Funkcjonariusze zwracają się z do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego przebiegu, o kontakt z policją - informują funkcjonariusze.

Tajemniczy biały transporter. Apel o nagrania z kamer

Śledczy chcą przede wszystkim dotrzeć do kierowcy białego volkswagena transportera, który mógł znajdować się w okolicy miejsca tragedii w momencie wypadku.

Mundurowi proszą również o udostępnianie nagrań z wideorejestratorów samochodowych, które mogą pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

- Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Tczewie pod numerem telefonu: 47 742 82 88, 47 742 82 22 (całodobowo). Każda informacja może mieć znaczenie i pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodają mundurowi.

Ratownicy walczyli do końca. Przyleciał śmigłowiec LPR

Jak poinformowała straż pożarna, zgłoszenie o wypadku w Wielgłowach w gminie Subkowy wpłynęło 30 kwietnia o godzinie 6:31. Do akcji skierowano sześć zastępów straży pożarnej. Na miejscu zderzyły się dwa samochody osobowe.

Ratownicy przez dłuższy czas prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową u dwóch poszkodowanych osób. Niestety około godziny 7:25 lekarz potwierdził ich śmierć. W działaniach brał udział również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie pomocy udzielono czterem rannym osobom.

Po wypadku kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 91.

