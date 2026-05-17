Włamanie do firmy na Pomorzu. 26-latek ukradł sejf i butle gazowe

Włamanie w gminie Karsin. Policja na tropie sprawcy

Policjanci z Kościerzyny otrzymali zgłoszenie od 38-letniego przedsiębiorcy z gminy Karsin, który odkrył włamanie do swojej firmy. Na miejsce od razu skierowano funkcjonariuszy z pobliskiego posterunku, którzy rozpoczęli działania mające ustalić sprawcę.

"- W działaniach uczestniczył przewodnik z psem służbowym oraz technik kryminalistyki. Mundurowi przesłuchali świadków, a technik zabezpieczył ślady i wykonał dokumentację fotograficzną. Policjanci ustalili, że sprawca dostał się do biura firmy, skąd dokonał kradzieży sejfu, butli gazowych oraz kanistrów. Łączna wartość strat została oszacowana na 3300 zł - informują policjanci z Kościerzyny."

Zatrzymanie włamywacza. 26-latek usłyszał zarzuty kradzieży

Funkcjonariusze szybko trafili na trop podejrzanego. Już dzień po zgłoszeniu udało się ustalić tożsamość i zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o włamanie.

"- Okazał się nim 26-letni mieszkaniec powiatu chojnickiego. Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów. Zatrzymany został doprowadzony do jednostki policji i trafił do policyjnego aresztu. Śledczy przedstawili mu zarzut kradzieży z włamaniem - dodają mundurowi."

Wobec 26-latka zastosowano policyjny dozór. Decyzję w tej sprawie podjął prokurator z Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

