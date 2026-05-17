Gwałtowne załamanie pogody. Ulewy, burze i śnieg uderzą w Polskę

Gdzie w niedzielę spadnie deszcz i śnieg?

Niedziela, 17 maja przyniesie bardzo zmienną aurę w całej Polsce. Choć na północy i zachodzie kraju pojawią się chwile ze słońcem, w wielu regionach dominować będą chmury i opady deszczu. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na południu i wschodzie kraju. W Małopolsce oraz w górach może spaść nawet do 15 mm deszczu. W Tatrach spodziewany jest również śnieg, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 10 centymetrów. Na wschodzie możliwe są także burze i silniejsze podmuchy wiatru.

Temperatura będzie mocno zróżnicowana. Najzimniej zapowiada się na południu i terenach podgórskich, gdzie termometry pokażą miejscami tylko około 8 stopni Celsjusza. W większości kraju będzie od 10 do 18 stopni, natomiast najcieplej zrobi się na wschodzie — tam temperatura może sięgnąć nawet 23 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, ale podczas burz może chwilami silniej powiać.

Poniedziałek pod znakiem opadów. Prognoza na 18 maja

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna i deszczowa w wielu regionach Polski. Najwięcej opadów prognozowanych jest na Śląsku i Opolszczyźnie. W górach nadal możliwy będzie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Temperatura nocą spadnie do około 5–10 stopni Celsjusza.

Poniedziałek, 18 maja również przyniesie niespokojną pogodę. W wielu częściach kraju pojawią się opady deszczu, a mieszkańcy centrum i wschodu Polski muszą liczyć się także z burzami. Lokalnie może spaść nawet do 20 mm deszczu. W Tatrach utrzymają się opady śniegu i śniegu z deszczem.

Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie około 9 stopni. W centrum i na południu kraju termometry pokażą od 12 do 15 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie i wschodzie Polski — tam możliwe są temperatury sięgające nawet 22 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda czeka mieszkańców Warszawy?

Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na deszczową i pochmurną niedzielę. 17 maja w stolicy dominować będzie duże zachmurzenie, a przez większą część dnia możliwe będą opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 12 stopni Celsjusza. W nocy nadal może padać, a termometry pokażą około 9 stopni.

W poniedziałek, 18 maja pogoda w Warszawie nieco się poprawi. Pojawią się przejaśnienia, ale nadal możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura wzrośnie do około 19 stopni Celsjusza.

