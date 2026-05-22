Jeż uwięziony pod kratą na osiedlu w Gdańsku. Zaskakujący finał akcji ratunkowej [ZDJĘCIA]

Gdańsk: Jeż uwięziony we wnęce. Akcja ratunkowa zakończyła się porodem

To bez wątpienia jedna z najbardziej niezwykłych interwencji straży miejskiej na Pomorzu w tym roku! Pracownicy zostali wezwani do zwierzęcia uwięzionego pod kratą zabezpieczającą piwniczny świetlik. Nikt jednak nie spodziewał się, że cała akcja zakończy się odbieraniem porodu jeża.

- Był wtorek, 19 maja. Zbliżała się godzina 16:30, gdy na numer 986 zadzwoniła zatroskana kobieta. Zgłosiła, że przy jednym z budynków przy ul. Dulina jeż wpadł pod kratę zabezpieczającą piwniczny świetlik i nie jest w stanie się samodzielnie wydostać. Kobieta nie mogła mu pomóc, dlatego poprosiła o interwencję. Na miejsce skierowano strażników z Referatu Ekologicznego - relacjonuje Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Na miejscu szybko wyszło na jaw, że interwencja będzie dużo bardziej skomplikowana, niż początkowo przypuszczano. Jeż ukrył się głęboko we wnęce pełnej suchych liści. Działania utrudniały także gęste zarośla oraz metalowa krata zabezpieczająca okienko piwniczne. Strażnicy próbowali dostać się do zwierzęcia również od środka budynku, jednak okna piwnicy nie otwierały się wystarczająco szeroko, by można było dosięgnąć jeża.

Wsparcie techniczne niezbędne. Do pomocy wezwano administratora

Do pomocy konieczne było zaangażowanie administratora budynku i pracownika technicznego. Dopiero po ich przybyciu udało się podnieść metalową kratę i częściowo dostać się do miejsca, w którym schowało się zwierzę.

- W trakcie przygotowań do wydobycia doszło jednak do nieoczekiwanego zdarzenia. Okazało się, że jeż jest samicą, która zaczęła rodzić. Wśród liści pojawiło się pięć młodych jeżątek. Strażnikom udało się bardzo ostrożnie wydostać całą rodzinę. Zarówno matka, jak i młode nie miały widocznych obrażeń i zachowywały prawidłowe odruchy - dodaje Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej.

Cała jeża rodzina została przewieziona do lecznicy „Zwierzyniec” przy ul. Kartuskiej, gdzie zwierzęta przejdą obserwację. Po jej zakończeniu mają trafić do specjalistycznego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

