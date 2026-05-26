Fałszywy lekarz grasował na terenie Trójmiasta. 57-latek wpadł, gdy nadawał paczki

2026-05-26 8:35

W Gdyni zatrzymano 57-letniego oszusta, który w internecie podawał się za lekarza i handlował lekami bez odpowiednich pozwoleń. Mężczyzna budował fałszywy autorytet, aby łatwiej sprzedawać towar. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku, gdy nadawał paczki w automacie. W jego mieszkaniu zabezpieczono nielegalne substancje lecznicze oraz dowody nadawania przesyłek.

Autor: Pixabay.com
  • Gdyńska policja ujęła 57-latka, który w sieci nielegalnie handlował medykamentami, zaskakując go w trakcie nadawania paczek.
  • Oszust rozprowadzał specyfiki bez wymaganych zgód przez lokalne serwisy ogłoszeniowe, a dla uwiarygodnienia swojej działalności udawał prawdziwego medyka.
Fałszywy lekarz z Gdyni ujęty na gorącym uczynku. Handlował lekami w internecie

Do nietypowej interwencji doszło 20 maja w Gdyni. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 57-letniego mieszkańca miasta w chwili, gdy nadawał przesyłkę w paczkomacie przy ul. Żelaznej.

Śledczy podejrzewają, że mężczyzna zajmował się nielegalną sprzedażą produktów leczniczych przez internet. Po zatrzymaniu funkcjonariusze przeszukali jego mieszkanie, gdzie znaleźli preparaty medyczne oraz dokumenty związane z wysyłką paczek.

„- Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych - informują funkcjonariusze z Gdyni.”

To jednak nie wszystko. Policjanci ustalili także, że 57-latek miał podszywać się pod lekarza, by zdobywać zaufanie klientów i uwiarygadniać oferowane przez siebie środki.

57-latek z Gdyni usłyszał prokuratorskie zarzuty. Uniknie aresztu

Po zatrzymaniu 57-latek został osadzony w policyjnej celi. Następnie przedstawiono mu zarzut prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych bez wymaganych zezwoleń.

„- Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Gdyni zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności - dodają funkcjonariusze.”

