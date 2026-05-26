Nie żyje Marley ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Ukochany pies mieszkańców miał 10 lat

Nie żyje Marley. Straż Miejska w Gdańsku żegna ulubieńca dzieci

Był łagodny, spokojny i niezwykle wierny. Dla wielu najmłodszych uczestników zajęć stał się nie tylko częścią edukacyjnych spotkań, ale także prawdziwym psim przyjacielem. Straż Miejska w Gdańsku poinformowała o śmierci Marleya — wyjątkowego golden retrievera, który przez lata brał udział w miejskich akcjach i programach profilaktycznych.

Marley trafił do gdańskiej straży miejskiej w 2016 roku jako zaledwie trzymiesięczny szczeniak. Od początku szkolono go do pracy z dziećmi. Wraz ze swoją przewodniczką regularnie odwiedzał szkoły, przedszkola oraz wydarzenia organizowane dla mieszkańców Gdańska.

Czworonożny strażnik uczestniczył także w programie „Postępowanie ze zwierzętami”, realizowanym przez Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku. Podczas spotkań dzieci poznawały zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Obecność Marleya pomagała najmłodszym otworzyć się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

O śmierci psa Straż Miejska w Gdańsku poinformowała w poniedziałek, 25 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych. Marley miał 10 lat.

- Przez 10 lat wiernie służył mieszkańcom naszego miasta jako strażnik-nauczyciel, wspierając działania edukacyjne w ramach programu „Postępowanie ze zwierzętami”. Uczył najmłodszych empatii, szacunku i bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami - czytamy w poście.

Strażnicy z Gdańska dziękują Marleyowi za lata służby

Jak wspominają pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku, Marley był wyjątkowo spokojnym, oddanym i przyjaznym psem. Golden retriever zastąpił wcześniej Vigora, który również uczestniczył w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez strażników.

- Pobiegnij tam, gdzie czekają bezkresne łąki i spokój. Dziękujemy za wszystko, Marley - dodają strażnicy w social mediach.

