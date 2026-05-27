Włamał się do sklepu i odgrzewał pizzę. Potem zasnął!

Zofia Dąbrowska
2026-05-27 20:20

Pewien 47-latek rozbił witrynę gdańskiego sklepu i wszedł do środka, jednak wcale nie miał zamiaru pospiesznie uciekać ze skradzionym towarem. Sprawca zrobił sobie przerwę na picie piwa i jedzenie przekąsek z półek, a na koniec postanowił upiec kradzioną pizzę w sklepowym piekarniku. Obfity posiłek sprawił, że włamywacz uciął sobie drzemkę...

Włamywacz w centrum Gdańska zjadł pizzę i zasnął

Policjanci otrzymali w poniedziałek informację o zniszczeniu szyby w jednym ze sklepów w Gdańsku. Pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali bardzo nietypowy widok. W środku spał złodziej. Szybko ustalono, że mieszkaniec Gdyni zbił szybę, ale zrezygnował z błyskawicznej kradzieży i ucieczki. 47-latek bez pośpiechu pałaszował znaleziony na półkach alkohol oraz najróżniejsze przekąski. Apetyt rósł w miarę jedzenia, więc złodziej upiekł sobie pizzę w dostępnym na miejscu piecu. Syty posiłek w połączeniu z wypitymi procentami sprawił, że intruz zapadł w głęboki sen wprost na podłodze sklepu.

47-latek usłyszał zarzuty za kradzież z włamaniem do sklepu

Przybyli na miejsce policjanci obudzili włamywacza. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku poinformowali, że zatrzymany na gorącym uczynku mężczyzna próbował się gęsto tłumaczyć, twierdząc, że po prostu rozpaczliwie potrzebował jakiegoś dachu nad głową. Został przewieziony do najbliższej komendy, a tam usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Dochodzenie w tej nietypowej sprawie nadzoruje gdańska prokuratura. Kodeks karny traktuje takie czyny bardzo surowo, dlatego włamywaczowi grozi teraz 10 lat w więziennej celi.

