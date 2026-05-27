Tuż przed wakacjami duże zmiany. Znane biuro podróży wprowadza nowość

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-27 19:25

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego na polskim rynku turystycznym doszło do sporego przetasowania. Do ofert agentów turystycznych dołączyła właśnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży - Thomas Cook. Powrót legendarnego biura podróży może zainteresować szczególnie tych turystów, którzy nie przepadają za sztywnymi wyjazdami all inclusive.

sztuczna inteligencja wybrała 5 najlepszych miejsc na wakacje 2026 - Fiji

i

Autor: Martin Valigursky/ Shutterstock

Thomas Cook wraca do gry w Polsce

Choć marka Thomas Cook funkcjonuje na świecie od ponad 180 lat, w Polsce przez długi czas pozostawała praktycznie niewidoczna. Sytuacja zmieniła się po przejęciu brandu przez polską Grupę eSky.pl. Początkowo firma miała działać głównie online, jednak strategia została rozszerzona również o sprzedaż stacjonarną.

W marcu uruchomiono polską stronę internetową oraz rozpoczęto sprzedaż ofert w salonach Urlop.pl. Kluczowym momentem okazał się jednak maj, kiedy oferta została zintegrowana z popularnym systemem MerlinX. Dzięki temu wycieczki Thomasa Cooka mogą dziś sprzedawać praktycznie wszystkie biura podróży współpracujące z tym systemem.

Polecany artykuł:

To najlepsze piętra w blokach. Są uniwersalne

Nowy sposób organizowania wakacji

Thomas Cook chce wyróżnić się na tle największych graczy działających w Polsce, takich jak TUI, Itaka czy Rainbow. Zamiast opierać ofertę na masowych czarterach i wcześniej zakontraktowanych hotelach, firma stawia na tzw. pakiety dynamiczne.

W praktyce oznacza to, że oferta tworzona jest na bieżąco. System łączy aktualne połączenia regularnych linii lotniczych z dostępnymi miejscami noclegowymi w hotelach i apartamentach. Do pakietu dodawany jest także transfer z lotniska.

To rozwiązanie ma dawać turystom większą elastyczność i możliwość dopasowania wyjazdu do własnych potrzeb. Klienci mogą wybierać spośród znacznie większej liczby hoteli niż w przypadku klasycznych ofert czarterowych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najtańsze wakacje all inclusive

Najtańsze all inclusive na Wielkanoc 2025. Wakacje w Egipcie, Grecji i Hiszpanii za grosze
Galeria zdjęć 8

Pakiety dynamiczne - hit czy kit?

Nowy model podróżowania jest interesujący, lecz ma też swoje słabe strony. W przeciwieństwie do tradycyjnych wycieczek czarterowych, podróż odbywa się regularnymi liniami lotniczymi lub tanimi przewoźnikami, takimi jak Ryanair czy Wizz Air.

To oznacza, że w podstawowej cenie wyjazdu często znajduje się wyłącznie mały bagaż podręczny. Za większą walizkę rejestrowaną trzeba zwykle dopłacić. Dla części turystów może to być istotna różnica względem klasycznych pakietów wakacyjnych, gdzie pełny bagaż bywa standardem.

Thomas Cook może więc trafić w potrzeby osób szukających kompromisu między wygodą a niezależnością. Z jednej strony klient nie musi samodzielnie rezerwować lotów, hoteli i transferów, z drugiej oferta daje większą swobodę niż typowe wakacje all inclusive.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Tam Polacy latają na wakacje! Te pytania Cię zaskoczą
Pytanie 1 z 13
Na początek dawna klasyka all-inclusive, czyli Egipt! Dominująca większość Egipcjan to muzułmanie. Jacy?
Biuro podróży