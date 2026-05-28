Apteczka może znów stać się obowiązkowym wyposażeniem auta

Po ponad dwóch dekadach przerwy apteczka pierwszej pomocy może ponownie trafić na listę obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych. W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury pojawił się bowiem projekt zmian dotyczących obowiązkowego wyposażenia pojazdów.

Jednym z najważniejszych zapisów jest przywrócenie obowiązku posiadania apteczki w samochodach osobowych kategorii M1. Jak podkreśla ministerstwo, celem zmian jest zapewnienie kierowcom i pasażerom łatwego dostępu do podstawowych materiałów opatrunkowych oraz środków potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązek wraca po ponad 20 latach

Starszym kierowcom obowiązek wożenia apteczki może być dobrze znany. W Polsce takie przepisy obowiązywały jeszcze w czasach PRL. Każdy samochód osobowy musiał być wyposażony w zestaw pierwszej pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Komunikacji z 1962 roku.

Zmiana nastąpiła dopiero 1 lutego 2003 roku. Wtedy obowiązek został zniesiony i od tego momentu kierowcy samochodów osobowych nie muszą posiadać apteczki. Do dziś obowiązkowe pozostają jednak trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica.

Czy za brak apteczki można dostać mandat?

Choć nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie, już teraz pojawiają się pytania o możliwe kary dla kierowców. Podstawą do nałożenia mandatu miałby być art. 97 Kodeksu wykroczeń dotyczący naruszenia przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Maksymalna grzywna mogłaby więc wynieść nawet 3 tys. zł. Oczywiście w praktyce wysokość kary byłaby raczej niższa i oscylowała między 50 a 200 zł.

Ministerstwo chce zakończyć przygotowanie rozporządzenia jeszcze przed końcem czerwca 2026 roku. To jednak nie oznacza, że obowiązek zacznie obowiązywać natychmiast. Resort zapowiada konsultacje społeczne i podkreśla, że nowe wymagania mogą być wprowadzane stopniowo.

Co powinno znaleźć się w samochodowej apteczce?

Choć obecnie nie ma obowiązku posiadania apteczki, eksperci od bezpieczeństwa drogowego od lat zachęcają kierowców do wożenia podstawowego zestawu pierwszej pomocy. Najczęściej rekomendowane wyposażenie obejmuje:

rękawiczki jednorazowe,

bandaże i opatrunki,

gazę jałową,

plastry,

nożyczki,

chustę trójkątną,

maseczkę do sztucznego oddychania,

koc termiczny.