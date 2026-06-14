Potężne ulewy i groźne burze nadciągają nad Polskę. Alerty IMGW

Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Nadciągają burze, wiatr i ulewny deszcz

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił alarmy pierwszego stopnia w związku z kolejnymi burzami. Wydano je dla jedenastu województw, których przewiduje się ulewne deszcze, wichury i gradobicia.

Żółtymi alertami objęto w całości obszar województw mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Niespokojna aura da się mocno we znaki również mieszkańcom części województw lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Według synoptyków w trakcie burz spadnie od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a podmuchy wiatru sięgną 75 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. Alert obowiązują do niedzielnego wieczora, o godziny 23. Najbardziej niebezpieczna pogoda jest na Pomorzu, gdzie wprowadzono ostrzeżenia przed silnymi ulewami z burzami. Tam suma opadów może osiągnąć 45 milimetrów, a wiatr powieje z prędkością 70 km/h.

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IMGW prognozuje podtopienia. Zagrożone Pomorze

Mieszkańcy Pomorza zostali ostrzeżeni przed możliwymi podtopieniami. Jak przekazał w komunikacie IMGW: „W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym także o charakterze burzowym, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”.

W poniedziałkowy poranek od godziny 7 rano w zachodniej i środkowej część wybrzeża nadal będzie wiał silny wiatr. Średnia prędkość podmuchów wyniesie około 40 km/h, w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Tak będzie co najmniej do godziny 19 w poniedziałek.