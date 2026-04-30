Zrobił z garażu narkotykową dziuplę. 23-latkowi z Gdańska grozi długa odsiadka

Zaskoczony 23-latek z Gdańska miał prawie 4 kg narkotyków w garażu

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, zajmujący się walką z przestępczością narkotykową, zdobyli informacje o mieszkańcu Śródmieścia, który miał przechowywać środki odurzające w garażu. W toku działań operacyjnych ustalili jego miejsce zamieszkania oraz lokalizację, gdzie mogły znajdować się nielegalne substancje. W minioną sobotę, około południa, postanowili to zweryfikować. Na miejscu zauważyli 23-latka wchodzącego do garażu. Mężczyzna został wylegitymowany, a pomieszczenie dokładnie przeszukane.

- Podczas czynności funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 4 kg różnych nielegalnych substancji. Całość zabezpieczonych narkotyków została przekazana do badań biegłemu sądowemu, który po zbadaniu części z nich przygotował opinię. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że zabezpieczony materiał dowodowy to ponad 1200 gramów marihuany, 516 gramów 3CMC (klefedron), 291 gramów ketaminy i kilkadziesiąt porcji MDMA - informują funkcjonariusze.

Areszt za obrót znaczną ilością narkotyków dla mieszkańca Gdańska

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście przedstawił 23-latkowi zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków oraz złożył wniosek o zastosowanie aresztu. W niedzielę sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

- Za udział w obrocie narkotykami grozi kara 8 lat więzienia. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość, wówczas grozi kara nawet 12 lat więzienia - dodają mundurowi.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie