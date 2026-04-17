Ten kraj wygląda jak Szwajcaria. Otaczające go Alpy tworzą wyjątkowy klimat

Kraj wciśnięty między dwa państwa

Szwajcaria od lat uchodzi za kraj jedyny w swoim rodzaju - synonim alpejskiego piękna, ładu i krajobrazów, które trudno podrobić. Ośnieżone szczyty, zielone doliny i krystaliczne jeziora tworzą obraz niemal idealny. Okazuje się jednak, że na mapie Europy istnieje państwo, które pod względem krajobrazu potrafi zaskakująco przypominać ten słynny alpejski klimat. Co ciekawe, mowa o kraju, który jest wręcz wciśnięty między Szwajcarię a Austrię. Poznajcie Liechtenstein!

Liechtenstein - mały kraj o wielkim uroku

Liechtenstein to niewielkie państwo w Europie, położone w Alpach między Szwajcarią a Austrią. Jest jednym z najmniejszych krajów świata - zarówno pod względem powierzchni, bo ma zaledwie ok. 160 km² powierzchni, jak i liczby mieszkańców.

Mimo to potrafi zachwycić krajobrazem, który spokojnie mógłby konkurować z najpiękniejszymi regionami Szwajcarii. Nic dziwnego, że wielu turystów, przekraczając granicę, nie dostrzega wyraźnej różnicy. Największym skarbem kraju są Alpy Retyckie, które zajmują znaczną część jego terytorium. To właśnie one tworzą surowy, a zarazem niezwykle malowniczy klimat. Strome zbocza, zielone doliny i ośnieżone szczyty budują krajobraz jak z pocztówki. Możecie się o tym przekonać sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Vaduz - stolica z widokiem na góry

Stolicą kraju jest Vaduz - niewielkie, ale eleganckie miasto, nad którym góruje zamek książęcy. To jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Liechtensteinu. Spacerując po miejscowości niemalże na każdym kroku widać ikoniczne Alpy, które zapierają dech w piersiach.

Nie trudno więc się domyślić, że Liechtenstein to idealne miejsce dla tych, którzy szukają alternatywy dla zatłoczonych kurortów alpejskich. Maleńkie państwo oferuje wszystko, co najlepsze w regionie Alp - spektakularne widoki, świeże powietrze i ciszę.

W jakim języku mówi się w Liechtensteinie?

W Liechtensteinie obowiązuje język niemiecki - to jedyny oficjalny język państwowy. W administracji, szkołach, mediach i dokumentach używa się standardowego języka niemieckiego. Należy jednak wiedzieć, że na co dzień mieszkańcy Liechtensteinu posługują się lokalnymi dialektami, należącymi do grupy dialektów alemańskich. Są one bardzo zbliżone do tych używanych w sąsiedniej Szwajcarii i części Austrii.