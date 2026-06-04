Mało znane plaże nad Bałtykiem. Idealne na długi weekend

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-04 6:00

Marzysz o długim weekendzie nad Bałtykiem, ale nie masz ochoty przeciskać się przez tłumy turystów i kilometrowe rzędy parawanów? Na polskim wybrzeżu wciąż można znaleźć miejsca, które zachowały swój spokojny, naturalny charakter. Szerokie plaże, malownicze wydmy i szum fal zamiast głośnych promenad - oto pięć mniej znanych plaż nad Bałtykiem.

Mało znane plaże nad Bałtykiem

Morze Bałtyckie co roku przyciąga miliony turystów. Największą popularnością cieszą się m.in. Łeba, Kołobrzeg czy Władysławowo, gdzie w sezonie trudno znaleźć wolny skrawek piasku. Tymczasem nad Bałtykiem wciąż można odkryć miejsca, które zachowały swój naturalny charakter i pozwalają odpocząć z dala od tłumów. Jeśli planujesz więc długi weekend nad morzem, warto zwrócić uwagę na mniej oczywiste kierunki. Oto pięć plaż, które zachwycają spokojem, krajobrazami i wyjątkową atmosferą.

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Plaże nad Bałtykiem, o których wie niewielu

Polskie wybrzeże ma ponad 500 kilometrów długości, a wiele jego fragmentów pozostaje niedocenionych przez turystów. W cieniu najpopularniejszych kurortów znajdują się miejsca, które nie trafiają do większości wakacyjnych przewodników ani rankingów najmodniejszych destynacji.

To często okolice otoczone lasami, parkami narodowymi lub niewielkimi miejscowościami, gdzie rozwój turystyki przebiegał znacznie wolniej. Dzięki temu zachowały bardziej naturalny krajobraz i wyjątkowy klimat, który trudno znaleźć w najbardziej obleganych częściach wybrzeża. O jakich konkretnie miejscach mowa? Bez wątpienia musicie je zobaczyć! Dokładne lokalizacje ze zdjęciami znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Plaże idealne na długi weekend. Spokojne i bez tłumów

Mało znane plaże nad Bałtykiem. Idealne na długi weekend
Galeria zdjęć 6

Gdzie na długi weekend w Polsce?

Długi weekend to doskonała okazja, by na kilka dni oderwać się od codziennych obowiązków i odkryć ciekawe miejsca w kraju. Wielu Polaków wybiera w tym czasie nie tylko nad morze, ale również w góry, gdzie można połączyć aktywny wypoczynek z podziwianiem malowniczych krajobrazów. Popularnością cieszą się także Mazury, oferujące spokojny relaks nad jeziorami, oraz miasta pełne zabytków i atrakcji kulturalnych, takie jak Kraków, Wrocław czy Poznań. 

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