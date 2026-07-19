Sinice Rowy 19.07. Czy w Rowach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte
Niedzielny odpoczynek nad morzem będzie musiał ograniczyć się wyłącznie do spacerów i plażowania na piasku. Na każdym z siedmiu kąpielisk w Rowach ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Przyczyną tej decyzji są ekstremalnie niebezpieczne silne prądy wsteczne oraz mocno załamujące się fale. To bezpośredni efekt zatoki niżowej, która w weekend mocno namieszała w pogodzie na polskim wybrzeżu, generując silne wiatry i fale z kierunków zachodnich. Prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią w ułamku sekundy porwać nawet doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego ignorowanie zakazu niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo.
Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w Rowach oraz panujących na nich warunków:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma 18°C. Prędkość wiatru osiąga 7 m/s.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
- Rowy Zachód Apator: Temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody 17°C, a prędkość wiatru wynosi 8 m/s.
- Rowy Zachód Centralne: Powietrze ma 18°C, natomiast woda 17°C. Wiatr osiąga prędkość 7 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda chłodzi do 16°C, a prędkość wiatru to 8 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Odnotowano tu najsilniejsze porywy wiatru dochodzące do 9 m/s. Temperatura powietrza to 18°C, a wody 16°C.
- Rowy Zachód Słoneczko: Słupki rtęci wskazują 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie, przy prędkości wiatru rzędu 8 m/s.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Mamy dobre wiadomości dla wszystkich turystów obawiających się zakwitu uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 11 lipca wykazała, że woda na każdym ze stanowisk jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie próbek zaplanowano na 27 lipca. Choć dzisiaj wejście do Bałtyku blokują niebezpieczne fale i prądy, stan sanitarny wody nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Niedzielna aura w Rowach skłania raczej do spacerów niż kąpieli słonecznych – temperatura powietrza waha się od 18°C do 19°C, a woda w morzu ma od 16°C do 18°C. Odczucie chłodu potęguje dość silny, porywisty wiatr wiejący z prędkością od 6 do nawet 9 m/s. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga na maszcie to bezwzględny, kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się drastycznie w ciągu kilkunastu minut. Zawsze obserwujmy komunikaty na plaży, stosujmy się do poleceń ratowników WOPR i nigdy nie ryzykujmy życia dla chwili ochłody.