Wielkie piłkarskie święto w Gdańsku zbliża się wielkimi krokami. Przed nami mecz Polska-Francja!

Trwa sprzedaż biletów na spotkanie reprezentacji Polski kobiet z Francją, które odbędzie się 5 czerwca o godzinie 18:00 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Dla drużyny prowadzonej przez Ninę Patalon będzie to ostatni domowy mecz w ramach fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata FIFA 2027.

– Mecze z wymagającymi rywalami są dla nas ważnym elementem rozwoju. Pozwalają weryfikować naszą jakość i zdobywać doświadczenie na najwyższym poziomie. Skupiamy się przede wszystkim na sobie, konsekwentnej realizacji naszego planu i jak najlepszym funkcjonowaniu jako zespół – podkreśla selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon.

Bilety na mecz Polska-Francja dostępne są na stronie PZPN. Dla grup zorganizowanych (minimum 20 osób) przygotowano specjalną ofertę cenową – bilety dla dzieci i młodzieży kosztują 5 zł, a dla dorosłych 10 zł. Aby skorzystać z promocji, należy wybrać sektor kategorii III (niebieski) przeznaczony dla grup zorganizowanych. Po wpisaniu numeru PESEL osoby niepełnoletniej system automatycznie naliczy odpowiednią zniżkę. Zakup biletów będzie również możliwy w dniu meczu na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w godzinach 15:00-19:00.

Festiwal piłkarski dla dziewczyn

Piłkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej. Już od godziny 15:00 wokół stadionu odbędzie się festiwal piłkarski dla dziewczyn organizowany w ramach kampanii „Dziewczyny. Drużyna nie tylko na boisku”. To inicjatywa zachęcająca dziewczynki do aktywności fizycznej oraz odkrywania radości płynącej z gry w piłkę nożną.

– Nic nie inspiruje tak mocno jak możliwość aktywnego uczestnictwa w sporcie i obserwowanie swoich idolek z bliska. Dlatego cieszymy się, że przed meczem reprezentacji Polski z Francją dziewczynki będą mogły wspólnie bawić się, rywalizować i odkrywać radość płynącą z gry w piłkę nożną. Chcemy pokazać im, że sport daje nie tylko emocje, ale także pewność siebie, nowe przyjaźnie i odwagę do realizowania marzeń – podkreśla Agnieszka Matuszewska, wiceprezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Na uczestniczki czekać będą liczne atrakcje sportowe, konkursy z nagrodami, strefy aktywności oraz zabawy przygotowane specjalnie dla dzieci i młodzieży. Festiwal jest otwarty dla wszystkich – niezależnie od wieku czy poziomu sportowego doświadczenia – i ma pokazać, że piłka nożna jest sportem dla każdego.

Projekt realizowany jest już trzeci rok z rzędu, a w dwóch poprzednich edycjach zgromadził ponad 15 tysięcy uczestniczek i uczestników w całej Polsce. Gdańsk będzie jednym z 18 przystanków tegorocznej trasy festiwali.

i Autor: PZPN/ Materiały prasowe