Potężny pożar gołębnika na Pomorzu. Setki ptaków spłonęły żywcem, straty są gigantyczne

Nocny żywioł na Pomorzu całkowicie strawił drewniany gołębnik zlokalizowany w Czersku, co zakończyło się wielkim dramatem dla właścicieli.

Ogień pochłonął blisko pół tysiąca ptaków hodowlanych, a wyrządzone szkody materialne oszacowano na ponad 120 tysięcy złotych.

Poniżej przedstawiamy dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Nocny pożar gołębnika w Czersku. Zginęły setki ptaków

Dramat rozegrał się w nocy z 30 na 31 maja w Czersku na Pomorzu. Tuż po północy ogień objął gołębnik, w którym przebywały setki ptaków hodowlanych. Około godziny 00:30 służby zostały zaalarmowane o pożarze drewnianych zabudowań przy ulicy Porzeczkowej.

Po dotarciu na miejsce strażacy potwierdzili, że płonie obiekt przeznaczony do hodowli gołębi. Do działań skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły gaszenie szybko rozprzestrzeniającego się ognia.

Straty po pożarze w Czersku są ogromne. Ptaki nie miały szans na ratunek

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, pożar udało się ugasić, jednak bilans zdarzenia okazał się wyjątkowo tragiczny. Życie straciło około 500 gołębi hodowlanych. Strażakom udało się uratować jedynie niewielką liczbę ptaków, podczas gdy większość z nich została uwięziona w płonącym obiekcie.

Łączne straty oszacowano na około 120 tys. złotych. Zniszczenia samego gołębnika wyceniono na około 20 tys. zł, natomiast wartość utraconych ptaków ma wynosić blisko 100 tys. zł.

Policja z Czerska bada przyczyny nocnego pożaru

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Strażacy przekazali, że podczas akcji gaśniczej nie było osób poszkodowanych. Teraz okoliczności pożaru będą wyjaśniane przez policję. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do pojawienia się ognia w gołębniku.

