IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia. Burze i ulewy nad 14 województwami

Alerty IMGW na 1 czerwca. Ulewy i porywisty wiatr w czternastu województwach

Początek czerwca upłynie pod znakiem niespokojnej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla dużej części kraju. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami, ulewnym deszczem oraz silniejszymi podmuchami wiatru. Jak informuje TVN24, lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Żółte alerty IMGW dotyczą przede wszystkim burz, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu oraz wiatr osiągający w porywach do 60 km/h.

Ostrzeżenia wydano dla następujących województw:

województwo warmińsko-mazurskie (bez powiatów na wschodzie),

południowo-zachodnią część województwa podlaskiego,

południowo-wschodnie powiaty na Pomorzu,

cały obszar województwa mazowieckiego,

tereny województwa lubelskiego,

obszar województwa świętokrzyskiego,

województwo podkarpackie (z wyłączeniem południowych powiatów),

północne rubieże województwa małopolskiego,

północne powiaty na terenie województwa śląskiego,

województwo łódzkie (pomijając zachodnie krańce),

wschodnie rejony województwa kujawsko-pomorskiego,

powiat kolski zlokalizowany w województwie wielkopolskim.

Według prognoz podczas burz suma opadów może wynieść od 25 do 30 litrów na metr kwadratowy. Choć same wyładowania atmosferyczne mają mieć charakter krótkotrwały, deszcz może utrzymywać się jeszcze przez pewien czas po ich przejściu. Największego zagrożenia należy spodziewać się w poniedziałek, 1 czerwca, między godziną 12:00 a 19:00.

Burze z ulewnym deszczem na południu. Kolejne powiaty objęte ostrzeżeniami IMGW

Meteorolodzy wydali także osobne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Alerty obejmują południowe części województw dolnośląskiego i opolskiego oraz południowe obszary województw śląskiego i małopolskiego.

W tych regionach spodziewane są opady o umiarkowanym, a okresami także silnym natężeniu. Miejscami może spaść od 25 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Niewykluczone są również burze i porywy wiatru dochodzące do 60 km/h.

Do kiedy obowiązują alerty?

W województwach lubuskim i dolnośląskim ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 10:00 w poniedziałek, 1 czerwca. Z kolei na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce alerty pozostaną w mocy do godziny 15:00.

Synoptycy zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i zachowanie szczególnej ostrożności. Dotyczy to zwłaszcza kierowców oraz osób pozostawiających samochody w pobliżu drzew. Intensywne opady i silny wiatr mogą bowiem szybko pogorszyć sytuację na drogach i prowadzić do lokalnych utrudnień.

