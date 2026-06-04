Zamaskowany mężczyzna z "bronią" w sklepie. 20-latek sterroryzował ekspedientkę

Napad w gminie Debrzno. 20-latek groził ekspedientce przedmiotem przypominającym broń

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym ze sklepów na Pomorzu. W południe do człuchowskiej policji wpłynęło zgłoszenie o rozboju na terenie gminy Debrzno. Według pierwszych informacji sprawca miał sterroryzować pracownicę przedmiotem przypominającym broń, a następnie uciec ciemnym audi bez tablic rejestracyjnych. Mundurowi natychmiast rozpoczęli obławę.

W działania zaangażowano policjantów wydziału kryminalnego oraz funkcjonariuszy grupy dochodzeniowo-śledczej.

- Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca i czynności procesowe. Z ustaleń policjantów wynikało, że 20-letni mieszkaniec gminy Człuchów przyjechał na miejsce pojazdem, zamaskowany wszedł do sklepu i trzymając w ręce przedmiot przypominający broń wycelowany w ekspedientkę zagroził jej i zażądał pieniędzy – informują policjanci z Pomorza.

Zrabował 600 złotych. Szybka akcja policji z Człuchowa

Pracownica sklepu, bojąc się o własne bezpieczeństwo, spełniła żądania napastnika i otworzyła kasę. Mężczyzna zabrał znajdującą się w niej gotówkę w kwocie około 600 zł, po czym wybiegł ze sklepu i odjechał. Jego ucieczka nie trwała jednak długo.

- Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom policjantów sprawca został zatrzymany, a skradzione mienie odzyskane – dodają mundurowi.

Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 20-latka tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą