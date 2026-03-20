Kiedy jest astronomiczna wiosna 2026? Data i godzina

Kiedy zaczyna się astronomiczna wiosna? To pytanie w ostatnich tygodniach pojawiało się w głowach wielu osób. Polacy są już zmęczeni aktualną pogodą, a zima, która nas zaskoczyła, sprawiła, że brak nam witaminy D i dłuższych dni. Na szczęście w tym roku astronomiczna wiosna wypada nieco wcześniej niż mogłoby się wam wydawać.

Kiedy zaczyna się wiosna astronomiczna?

Wiosna astronomiczna 2026 rozpoczyna się dokładnie 20 marca. Co ciekawe, wiele osób z przyzwyczajenia sądzi, iż to 21 marca określamy początkiem wiosny, lecz nic bardziej mylnego. W 2026 roku początek astronomicznej wiosny przypada na 20 marca na godzinę 15:46, a data ta ma związek z ruchem Słońca. Wiosna astronomiczna zaczyna się bowiem w momencie równonocy wiosennej i trwa do przesilenia letniego - najdłuższego dnia w roku.

Kiedy jest pierwszy dzień wiosny 2026?

Coraz częściej odchodzi się od przekonania, że wiosna zaczyna się 21 marca. W XX wieku rzeczywiście był to najczęstszy termin, jednak z biegiem lat moment równonocy wiosennej zaczął przesuwać się na 20 marca. Wyjątki zdarzają się rzadko - w ostatnich latach tylko sporadycznie wiosna wracała na 21 marca.

Z prognoz astronomów wynika, że ten trend się utrzyma. Do 2047 roku astronomiczna wiosna będzie rozpoczynać się wyłącznie 20 marca. Co ciekawe, na powrót daty 21 marca trzeba będzie poczekać aż do XXII wieku. Skąd te zmiany? To efekt złożonych ruchów Ziemi w przestrzeni kosmicznej, w tym tzw. przesuwania się punktu Barana, który wyznacza moment równonocy.

Kiedy wypada wiosna kalendarzowa 2026?

Wiosna kalendarzowa 2026 rozpocznie się 21 marca. Co ważne, jej data zawsze pozostaje stała i nie jest uzależniona od żadnych zjawisk astronomicznych czy meteorologicznych. Jak więc widać, mamy wiosnę astronomiczną i kalendarzą, ale to jeszcze nie koniec!

Meteorologiczna wiosna 2026

Meteorologiczna wiosna 2026 rozpoczyna się 1 marca i trwa do 31 maja. W odróżnieniu od astronomicznej, jej daty są ustalone umownie, na podstawie średnich temperatur i cyklu sezonowego, co ułatwia prowadzenie statystyk pogodowych. W tym okresie w Polsce zaczynają się coraz dłuższe i cieplejsze dni, a przyroda stopniowo budzi się do życia.