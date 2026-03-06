To najpiękniejsze miasteczko w woj. pomorskim. Leży na końcu Polski

To jedno z najpiękniejszch miast w woj. pomorskim

Województwo pomorskie słynie z licznych malowniczych miejscowości, które przyciągają turystów zarówno pięknem wybrzeża, jak i bogatą historią czy ciekawą architekturą. Region oferuje szerokie plaże, malownicze zatoki, lasy i parki krajobrazowe, a także urokliwe miasteczka rybackie i portowe. Wśród wielu atrakcyjnych miejsc w Pomorskiem znajduje się niewielka miejscowość położona na samym końcu Polski, która wyróżnia się na tle innych. Jest to oczywście Hel!

Hel - najpiękniejsze miasteczko na końcu Polski

Hel to niewielkie, ale niezwykle malownicze miasto w województwie pomorskim. Miejscowość położona jest na końcu Półwyspu Helskiego i od lat przyciąga turystów swoją wyjątkową przyrodą, historią oraz atmosferą nadmorskiego miasteczka. To miejsce często określane jest jako "koniec Polski", choć niektórzy mieszkańcy żartobliwie mówią, że to właśnie tutaj Polska się zaczyna.

Położenie - niezwykły skrawek lądu

Hel leży na cyplu Półwyspu Helskiego, który jest wąską, około 34-kilometrową mierzeją oddzielającą otwarte wody Bałtyku od spokojniejszych wód Zatoki Puckiej. Powstał on dzięki prądom morskim nanoszącym piasek wzdłuż wybrzeża.

W niektórych miejscach półwysep jest niezwykle wąski - w okolicach Władysławowa ma około 100 metrów szerokości, a w rejonie Helu rozszerza się do około 3 kilometrów. Co ciekawe, cały ten obszar należy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który chroni wyjątkowe walory przyrodnicze regionu. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się ta okolica, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Hel - historia miasta

Hel to jedno z najstarszych nadmorskich miast w Polsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1198 roku, gdy była kaszubską osadą rybacką o nazwie Gellen i ważnym ośrodkiem handlu śledziami. W XIII wieku Hel rozwijał się dynamicznie i stał się znaczącym portem handlowym na Bałtyku, rywalizując nawet z Gdańskiem. Dawne miasto, zwane dziś Starym Helem, znajdowało się około 1,5 km od obecnej lokalizacji, lecz z czasem zostało zniszczone przez zmiany linii brzegowej i wody Zatoki Puckiej. W XV wieku mieszkańcy przenieśli się do nowej osady - Nowego Helu, który przejął prawa miejskie i z czasem stał się współczesnym miastem Hel.