Wielka wygrana w Lotto. Wiemy, gdzie padła szczęśliwa „szóstka”

Miliony, które odmieniają życie

Podczas sobotniego losowania, które odbyło się 21 lutego, padła główna wygrana. Na konto zwycięzcy trafi dokładnie 6 810 033,60 zł. Choć ostateczna kwota przelewu zostanie pomniejszona o obowiązkowy podatek od wysokich wygranych, suma ta wciąż stanowi majątek pozwalający na realizację najśmielszych planów i całkowitą zmianę dotychczasowego stylu życia.

Gdzie padła szczęśliwa „szóstka”?

Zwycięski kupon został nadany w kolekturze przy ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni. Gracz nie skorzystał z metody na chybił trafił, lecz samodzielnie wytypował skreślane liczby. Jak podaje Totalizator Sportowy, jest to już dwudziesta szósta szóstka odnotowana w historii tego miasta.

Oto liczby, które przyniosły fortunę

Losowanie Lotto z 21 lutego przyniosło szczęście osobie, która postawiła na następujący zestaw liczb: 2, 12, 14, 21, 39 oraz 49. To właśnie ta kombinacja zamieniła zwykły zakład w przepustkę do grona milionerów.

Gdynia – miasto wielkich wygranych

Należy wspomnieć, że Gdynia była już świadkiem znacznie wyższych wygranych. Rekord padł 9 lutego 2012 roku, kiedy to jeden z graczy wzbogacił się o 33 787 496,10 zł. Do dziś pozostaje to trzecią najwyższą wygraną w historii Lotto w całym kraju.

Marzenia w zasięgu ręki

Nowy milioner z Pomorza stoi teraz przed decyzją dotyczącą zagospodarowania zdobytych środków. Zastrzyk gotówki o takiej wartości zapewnia pełną stabilizację finansową i pozwala na realizację celów, które do tej pory pozostawały jedynie w sferze planów.

Jak grać w Lotto?

Zasady najpopularniejszej gry liczbowej w Polsce są proste. Należy wytypować 6 z 49 liczb, robiąc to samodzielnie lub metodą na chybił trafił. Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł, a na jednym kuponie można zawrzeć ich maksymalnie dziesięć. Gracze mogą również skorzystać z gry systemowej, typując od 7 do 12 liczb, co matematycznie zwiększa szanse na zwycięstwo.

Istnieje także opcja gry z Plusem za dodatkową złotówkę, gdzie liczby biorą udział w losowaniu dodatkowego miliona. Losowania Lotto odbywają się regularnie trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty.

11

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie