Rozłączasz połączenia spam? To błąd. W ten sposób dajesz znak

Co zrobić, gdy dzwoni spam?

Połączenia spam to niechciane telefony, wykonywane najczęściej przez telemarketerów, automatyczne boty lub oszustów. Ich celem może być sprzedaż produktów, wyłudzenie danych, naciągnięcie na kosztowne usługi albo po prostu sprawdzenie, czy numer jest aktywny. Często są to połączenia z nieznanych numerów, czasem zagranicznych, powtarzające się lub rozłączające się po odebraniu. Co zrobić, gdy na nasz telefon nieustannie próbuje dodzwonić się niechciany numer?

Większość z nas reaguje automatycznie - odrzucamy połączenie i zapominamy o sprawie. Wydaje się, że to najrozsądniejsze wyjście, bo nie tracimy czasu, nie wdajemy się w rozmowę z natrętnym konsultantem czy oszustem. Problem w tym, że takie działanie wcale nie musi nas chronić. W dłuższej perspektywie może wręcz przynieść odwrotny skutek.

Czym grozi odebranie spamu w telefonie?

Odebranie połączenia oznaczonego jako spam nie zawsze oznacza natychmiastowe zagrożenie, ale może nieść ze sobą realne konsekwencje - zwłaszcza jeśli nie zachowamy ostrożności.

Potwierdzenie aktywności numeru - samo odebranie telefonu jest dla automatycznych systemów sygnałem, że numer jest używany. W efekcie możemy trafić na listę „aktywnych” kontaktów, do których warto dzwonić ponownie – częściej i z różnych numerów. Próba wyłudzenia danych Manipulacja i presja czasu Nagrywanie głosu.

Odrzucenie połączenia to też sygnał

Niestety, ale jeśli odrzucamy połączenie spam również dajemy oszustom znak, iż numer jest aktywny. W praktyce może to sprawić, że zostaniemy oznaczeni jako „żywy” kontakt, a więc bardziej wartościowy dla telemarketerów czy oszustów. Efekt? Więcej telefonów w przyszłości.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tych numerów nie odbieraj

13

Jak radzić sobie ze spamem?

Spam telefoniczny potrafi skutecznie uprzykrzyć życie – od nachalnych ofert sprzedaży po groźne próby wyłudzenia pieniędzy. Jeśli numer jest oznaczony jako podejrzany, najlepiej nie odbierać i nie odrzucać połączenia – brak reakcji to mniejsza szansa na potwierdzenie, że numer jest aktywny. Nigdy nie oddzwaniaj na nieznane zagraniczne numery, bowiem to może skończyć się wysokim rachunkiem. Warto także włączyć w telefonie filtr antyspamowy, który wycisza nieznane i podejrzane połączenia.