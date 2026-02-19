Sopot bije rekordy! Turyści z tego kraju zostawiają tu najwięcej pieniędzy. Najnowsze dane

Turyści w Sopocie. Kto zostawia najwięcej pieniędzy w mieście? Zaskakujące dane

Sopot przyciąga nie tylko latem. Z najnowszej analiza ruchu turystycznego za 2025 rok wynika, że trójmiejski kurort staje się miejscem chętnie odwiedzanym przez cały rok, a nie tylko w wakacje. Dane GUS oraz szczegółowa analiza transakcji kartami VISA nie pozostawiają wątpliwości. Turyści zostają tu dłużej i wydają więcej pieniędzy. Dane te przeanalizowały Sopocka Organizacja Turystyczna i Miasto Sopot.

Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta, z analizy płatności kartami VISA wynika, że wśród turystów krajowych najwięcej pieniędzy w Sopocie zostawiają mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Gdyni. W 2025 roku do tego grona dołączył także Wrocław. Najszybciej rosną wydatki gości z Białegostoku. Łącznie wydatki krajowych turystów wzrosły o 8,84% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Równie ciekawie wygląda sytuacja wśród gości z zagranicy. Najwięcej turystów przyjeżdża do Sopotu z Niemiec, ale to Norwegowie zostawiają tu najwięcej pieniędzy! W czołówce są również Brytyjczycy, Amerykanie i Szwedzi. Co istotne, aktywność płatnicza turystów zagranicznych systematycznie rośnie – tylko w 2025 roku ich wydatki zwiększyły się o 13,26% rok do roku i aż o 24,71% względem 2023 roku.

Sopot poza sezonem. Kurort przyciąga turystów przez cały rok

Wyraźny wzrost zainteresowania Sopotem widać także poza wakacjami. Jesienią i zimą turyści z Polski wydali w Sopocie o 5,14% więcej niż rok wcześniej, a w porównaniu z 2023 rokiem wzrost sięgnął aż 38,83%. To pokazuje, że miasto skutecznie przyciąga gości nie tylko w środku lata, ale przez cały rok - także mroźnymi miesiącami.

Choć ogólna liczba odwiedzających utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2024 roku (spadek o zaledwie 0,67%), wyraźnie wzrosła liczba noclegów. O 3,1% rok do roku i aż o 7,78% w porównaniu z 2023 rokiem. To oznacza, że Sopot przestaje być wyłącznie kierunkiem na weekendowy wypad, a coraz częściej wybierany jest na dłuższy pobyt.

Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta, badanie ruchu turystycznego w Sopocie było możliwe dzięki dofinansowaniu zadania publicznego „Przygotowanie i opracowanie metodologii badania wpływu turystyki na rozwój gospodarki Polskiej Marki Turystycznej Sopot” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z umową nr 2025/0057/2265/UDOT/DT/BP/IC z dnia 13 czerwca 2025 r.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie