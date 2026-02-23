Najlepsze restauracje włoskie w Trójmieście. TOP 10 z klimatem jak w słoneczej Italii

Najlepsze restauracje włoskie w Trójmieście - LISTA
Kuchnia włoska, znana ze swojego bogactwa smaków i świeżych składników, niezmiennie podbija serca smakoszy na całym świecie. Niezależnie od tego, czy planujesz romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad z pizzą i makaronem, czy spotkanie ze znajomymi w luźnej atmosferze, dobra restauracja włoska to zawsze strzał w dziesiątkę. Wiele osób zadaje sobie pytanie, gdzie znaleźć miejsce, które idealnie połączy autentyczny smak, przytulny klimat i doskonałą obsługę. Jeśli Twoim celem jest poszukiwanie najlepszej restauracji włoskiej w Trójmieście, która przeniesie Cię myślami prosto do słonecznej Italii, nasz ranking jest właśnie dla Ciebie.
- Restauracja Trattoria La Cantina Kuchnia włoska
- Adres: Dębinki 7D/1, 80-211 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Trattoria La Cantina to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić, jeśli szukasz autentycznej kuchni włoskiej w Gdańsku. Menu jest bogate i dobrze zróżnicowane — od klasycznych makaronów i risotto, przez świeżo wypiekaną pizzę, aż po pyszne antipasti i desery. Dania są przygotowywane z wysokiej jakości składników i często przywołują na myśl włoskie trattorie, co słychać w każdym kęsie."
- Cozzi Ristorante - restauracja włoska
- Adres: Władysława IV 49, 81-384 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne klimatyczne miejsce z ładnym wystrojem , miła i dyskretną obsługą , świetnymi daniami .Co prawda po zjedzeniu przystawki i dania głównego nie starczyło Nam miejsca na zupę / a były obiecujące ,/ oraz kawę i sernik / samą myśl o serniku napawanie niepohamowanym łakomstwem/ . Polecam"
- „Bardzo Włosko!” Pizza i Wino
- Adres: Przytulna 9/U4, 80-176 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Było pysznie. Pizza truflowa podbiła moje podniebienie i choć gustuję raczej w pizzach na grubszym spodzie, tej daję ogromny plus. Świeże składniki i chrupiące ciasto. Do tego przemiła, zaangażowana obsługa. Będziemy wracać. Z chęcią spróbuję gnocchi buraczanych nadziewanych serkiem, wyglądały pysznie."
- Da Matti
- Adres: Bohaterów Monte Cassino 15, 81-704 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy skuszeni dobrymi opiniami i w kwestii smaku się zdecydowanie nie zwiedliśmy. Pizzę są rewelacyjne do tego super pomysł z nożyczkami którymi przecinamy ciasto. Carbonara idealna z pięknym zoltkiem na wierzchu. W środku ciekawy wystrój, skromnie ale przyjemnie. Bardzo fajny pomysł ze stolikami ustawionymi przy oknie. Przy pysznym jedzeniu mamy widok na Monciak. Obsługa jest miła a dania podawane są bardzo sprawie. Pod względem jedzenia, obsługi oraz wystroju polecam w 100%. Jedynie do czego mogę się przyczepić to do cen. Cena za pizze 65 uważam że jest to dużo, makaron w podobnej cenie jednak też. Pomimo wszystko daje 5 gwiazdek bo na prawdę jedzenie jest przepyszne"
- Ciao Gdańsk
- Adres: Szeroka 97, 80-835 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Od całego serca polecam restaurację “Ciao”, prawdziwe włoskie smaki królują tutaj i przemiły serwis. Pani Paulina cudowna kelnerka, ze wszystkim pomogła i zorganizowała dla nas. Spróbowałyśmy spaghetti carbonara, z krewetkami i tatar. Spaghetti carbonara - naprawdę przepyszna, świeża i pełna smaków. Spaghetti z krewetkami - pasuje dla wielbicieli ostrego jedzenia, ale jeśli coś, to zawsze można poprosić o gotowanie bez chili. Tatar z wołowiny- jest to ciekawa, znakomita przystawka. Podoba mi się, bo są tam też grzyby. Polecam jak najmocniej, jeśli chce się spróbować międzynarodowe smaki i poczuć się jak w centrum Włoch! Przytulny klimat Pozdrowiam!"
- Amici
- Adres: Króla Jana Kazimierza 2, 81-743 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Wybraliśmy na kolację makarony, porcje naprawdę wielkie, ciepłe, świeże i bardzo smaczne. Przystaweczka która dostaliśmy również wyjątkowa - serki i cieplutkie mini bułeczki, bardzo fajne zaskoczenie. Drinki też dobre, obsługa przemiła tak więc z kolacji wyszliśmy napełnieni i zadowoleni."
- ViceVersa Gdynia
- Adres: Bulwar Nadmorski im.Feliksa Nowowiejskiego 10, 81-980 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Świetna obsługa! Kamil to kelner na najwyższym poziomie – uprzejmy, uśmiechnięty i bardzo profesjonalny. Od pierwszej chwili czuć było pełne zaangażowanie i dbałość o gości. Doskonale doradził przy wyborze dań, wszystko było podane sprawnie i w miłej atmosferze. Dzięki Kamilowi wizyta w restauracji była prawdziwą przyjemnością. Zdecydowanie wrócimy i mamy nadzieję, że znów trafimy na tak wspaniałą obsługę. Polecamy z całego serca!"
- Ristorante Con Giardino
- Adres: Józefa Czyżewskiego 20, 80-336 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Prawdopodobnie najlepsza restauracja z włoską kuchnią w Trojmiescie. Odwiedzamy ją w miarę regularnie od kilku lat. Widać że szef kuchni lubi gotować i szuka nowych ciekawych pomysłów. Mają dobrze skomponowane sezonowe menu. Na pizzę można znaleźć lepsze miejsce, ale inne dania potrafią zrobić bardzo genialne. Na zdjęciach jest tiramisu oraz udko z gęsi. Plusem i minusem jest lokalizacja, bo dzięki temu że są w sporej odległości od parku i głównych ulic, to nie ma tam tłumów, a miejsce zasługuje na więcej uwagi, a z drugiej strony przyjemniej się je kolację bez dużej ilości osób w restauracji."
- Dolce Pomodoro
- Adres: Alfonsa Flisykowskiego 15, 80-180 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Moje zamówienie składało się z zupy rybnej i makaronu. Oby dwa dania łączy wyrazisty smak, ktoś w kuchni wie jak nadać daniu wielowymiarowy smak i dobrze przyprawić. Jedyny minus dla mnie to owoce morza w zupie rybnej (szkoda, że w karcie to nie było napisane). Po za tym wybitny smak - świetny finisz smakowy zupy. Makaron nie zamulał - dobra kompozycja. Wszystko świetnie podane. Obsługa pomocna i profesjonalna. Wrócę jeszcze na carbonare i jakieś danie główne."
- Ristorante I Pazzi
- Adres: Garncarska 4/6, 80-894 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam, pizza i makarony jak z najlepszych włoskich restauracji obsługa na wysokim poziomie (pan Dominik) Ostatnio tak dobra pizzę jadłam w Neapolu"