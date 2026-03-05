Nie musisz lecieć do Dubaju. W Polsce mamy swój! To perła Pomorza

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-05 22:44

Nie musisz lecieć do Dubaju, by poczuć klimat luksusu i pięknych plaż. W Polsce też mamy swoje miejsce, które przyciąga turystów szerokim, złocistym brzegiem, malowniczymi klifami i atrakcjami, o których marzy każdy miłośnik nadmorskiego wypoczynku.

W ostatnich dniach eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie doprowadziła do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad regionem i szerokich odwołań lotów z głównych hubów lotniczych takich jak Dubaj. W efekcie tysiące turystów, w tym duża grupa Polaków, nie mogło wrócić we wcześniejszym terminie do kraju, a wiele osób przez kilka dni oczekiwało na możliwość wylotu. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Polacy uwięzieni w Dubaju. Poruszająca relacja Roberta z Trójmiasta: "Ta sytuacja przygnębia"

Dla tych, którzy marzą o namiastce Dubaju i luksusowych plaż mamy dobrą wiadomość! Nie trzeba lecieć tysiące kilometrów, bowiem w Polsce również znajdzie się miejsce, które przyciąga szerokim, złocistym brzegiem, malowniczymi klifami i atrakcjami typowymi dla nadmorskich kurortów, oferując podobny klimat tuż nad Bałtykiem.

Polski Dubaj zaprasza turystów

Mało kto o tym wie, ale w Polsce mamy swoje miejsce, które zyskało przydomek "polskiego Dubaju". Chodzi o Jarosławiec, malowniczą miejscowość na Pomorzu Zachodnim, która przyciąga turystów szerokimi, piaszczystymi plażami, wysokimi klifami i bogatą ofertą atrakcji. 

Dlaczego Jarosławiec to "polski Dubaj"?

Jarosławiec zyskał miano "polskiego Dubaju" przede wszystkim dzięki niezwykłej inwestycji hydrotechnicznej - powstaniu największej sztucznej plaży w Europie. To właśnie ona sprawiła, że niewielka miejscowość nad Bałtykiem zaczęła być porównywana do luksusowych kurortów. Kultowa plaża powstała w wyniku refulacji, czyli przepompowania piasku z dna Bałtyku na brzeg. Dzięki temu powstało szerokie, jasne i bardzo rozległe kąpielisko. 

Co ciekawe, pierwotnym celem budowy plaży nie była turystyka, lecz ochrona wysokiego klifu w Jarosławcu przed niszczącym działaniem fal. Dopiero później inwestycja stała się jedną z największych atrakcji polskiego wybrzeża.

Co warto zobaczyć w Jarosławcu?

Choć miejscowość zyskała rozgłos dzięki "polskiemu Dubajowi", czyli szerokiej sztucznie poszerzonej plaży, atrakcji jest tu znacznie więcej. Jednym z symboli miejscowości jest Latarnia Morska w Jarosławcu. Zbudowana w XIX wieku budowla ma ponad 30 metrów wysokości i do dziś stanowi ważny punkt orientacyjny na wybrzeżu. To jednak nie koniec. Co jeszcze warto zobaczyć w "polskim Dubaju"?

  • Muzeum Bursztynu w Jarosławcu
  • Galeria Rybacka
  • Pomnik Rybaka
  • Przystań Rybacka w Jarosławcu
  • Szlaki rowerowe
  • Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławcu
  • Centrum rozrywki dla rodzin z dziećmi
  • Mini golf.
