Większa niż kilka największych państw Europy razem wziętych, a zamieszkana przez mniej ludzi niż średnie polskie miasto. Poznajcie lodowego giganta, którego wnętrze skrywa jeden z największych lądolodów na Ziemi, decydujący o poziomie mórz na całym świecie.

Jest większa niż kilka największych państw Europy razem wziętych, a mimo to mieszka na niej mniej ludzi niż w przeciętnym polskim mieście. Przez większą część roku spowija ją mróz, a ogromne połacie terenu przykrywa lód. To miejsce, gdzie drogi urywają się na obrzeżach osad, a transport między miastami odbywa się głównie drogą powietrzną i morską. Kraina skrajności, surowa i niemal niedostępna, a jednocześnie kluczowa dla przyszłości naszej planety. Poznajcie Grenlandię.

Grenlandia - co skyrwa największa wyspa świata?

Choć znana jest niemalże każdemu z nazwy, to mało kto wie, iż to właśnie Grenlandia jest największą wyspą na Ziemi. Jej powierzchnia wynosi ponad 2,16 mln km², czyli więcej niż łączny obszar Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. A jednak niemal cztery piąte tej gigantycznej przestrzeni pokrywa lądolód, który skutecznie uniemożliwia stałe osadnictwo.

Lodowy kolos

Grenlandzki lądolód zajmuje około 80-81,5% powierzchni wyspy i jest drugim co do wielkości na świecie, ustępując jedynie Antarktydzie. Jego średnia grubość sięga 1,5 km, a w najgrubszych miejscach przekracza 3 km. Co ciekawe, w lodzie zgromadzone jest aż 8% światowych zasobów słodkiej wody. Gdyby cały lądolód stopniał, poziom mórz na świecie podniósłby się o około 7 metrów, a to miałoby katastrofalne skutki dla setek milionów ludzi zamieszkujących wybrzeża. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Grenlandii, zachęcamy do sprawdzenia!

Życie na Grenlandii

Mimo ogromnej powierzchni Grenlandię zamieszkuje zaledwie około 56,5 tysiąca osób, a blisko 20 tys. mieszkańców żyje w stolicy - Nuuk, gdzie koncentruje się administracja, edukacja, handel i życie kulturalne kraju. Większość ludzi żyje w wąskim pasie nadmorskich osad na południowo-zachodnim wybrzeżu, gdzie klimat jest względnie łagodniejszy, a warunki pozwalają na funkcjonowanie portów, rybołówstwo i komunikację morską. 

Codzienność na Grenlandii jest podporządkowana surowym warunkom klimatycznym. Przez wiele tygodni zimą słońce nie wschodzi wcale, a latem niemal nie zachodzi, więc bez wątpienia nie jest to miejsca do życia dla każdego.

Grenlandia a zmiany klimatu

Grenlandia jest jednym z najważniejszych "barometrów" zmian klimatu na naszej planecie i jednocześnie jednym z regionów, gdzie efekty ocieplenia są najsilniej widoczne i najszybciej postępujące. A jakie konsekwencje niesie za sobą topnienie lodowców?

  • Wzrost poziomu mórz – topniejący lód z Grenlandii przyczynia się do podnoszenia poziomu oceanów
  • Zmiany w prądach morskich – napływ słodkiej wody do Atlantyku może wpływać na cyrkulację oceaniczną, która reguluje klimat Europy.
  • Wpływ na mieszkańców – Inuici i lokalne społeczności odczuwają zmiany w codziennym życiu: trudniejsze polowania, niestabilny lód, problemy z infrastrukturą.

Grenlandia jest więc nie tylko odległą, lodową wyspą, ale jednym z kluczowych elementów globalnego systemu klimatycznego. To, co dzieje się tam dziś, ma znaczenie dla całego świata.

