Jest większa niż kilka największych państw Europy razem wziętych, a mimo to mieszka na niej mniej ludzi niż w przeciętnym polskim mieście. Przez większą część roku spowija ją mróz, a ogromne połacie terenu przykrywa lód. To miejsce, gdzie drogi urywają się na obrzeżach osad, a transport między miastami odbywa się głównie drogą powietrzną i morską. Kraina skrajności, surowa i niemal niedostępna, a jednocześnie kluczowa dla przyszłości naszej planety. Poznajcie Grenlandię.

Grenlandia - co skyrwa największa wyspa świata?

Choć znana jest niemalże każdemu z nazwy, to mało kto wie, iż to właśnie Grenlandia jest największą wyspą na Ziemi. Jej powierzchnia wynosi ponad 2,16 mln km², czyli więcej niż łączny obszar Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch. A jednak niemal cztery piąte tej gigantycznej przestrzeni pokrywa lądolód, który skutecznie uniemożliwia stałe osadnictwo.

Lodowy kolos

Grenlandzki lądolód zajmuje około 80-81,5% powierzchni wyspy i jest drugim co do wielkości na świecie, ustępując jedynie Antarktydzie. Jego średnia grubość sięga 1,5 km, a w najgrubszych miejscach przekracza 3 km. Co ciekawe, w lodzie zgromadzone jest aż 8% światowych zasobów słodkiej wody. Gdyby cały lądolód stopniał, poziom mórz na świecie podniósłby się o około 7 metrów, a to miałoby katastrofalne skutki dla setek milionów ludzi zamieszkujących wybrzeża. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie Grenlandii, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największa wyspa świata - Grenlandia [ZDJĘCIA]

11

Życie na Grenlandii

Mimo ogromnej powierzchni Grenlandię zamieszkuje zaledwie około 56,5 tysiąca osób, a blisko 20 tys. mieszkańców żyje w stolicy - Nuuk, gdzie koncentruje się administracja, edukacja, handel i życie kulturalne kraju. Większość ludzi żyje w wąskim pasie nadmorskich osad na południowo-zachodnim wybrzeżu, gdzie klimat jest względnie łagodniejszy, a warunki pozwalają na funkcjonowanie portów, rybołówstwo i komunikację morską.

Codzienność na Grenlandii jest podporządkowana surowym warunkom klimatycznym. Przez wiele tygodni zimą słońce nie wschodzi wcale, a latem niemal nie zachodzi, więc bez wątpienia nie jest to miejsca do życia dla każdego.

Grenlandia a zmiany klimatu

Grenlandia jest jednym z najważniejszych "barometrów" zmian klimatu na naszej planecie i jednocześnie jednym z regionów, gdzie efekty ocieplenia są najsilniej widoczne i najszybciej postępujące. A jakie konsekwencje niesie za sobą topnienie lodowców?

Wzrost poziomu mórz – topniejący lód z Grenlandii przyczynia się do podnoszenia poziomu oceanów

topniejący lód z Grenlandii przyczynia się do podnoszenia poziomu oceanów Zmiany w prądach morskich – napływ słodkiej wody do Atlantyku może wpływać na cyrkulację oceaniczną, która reguluje klimat Europy.

napływ słodkiej wody do Atlantyku może wpływać na cyrkulację oceaniczną, która reguluje klimat Europy. Wpływ na mieszkańców – Inuici i lokalne społeczności odczuwają zmiany w codziennym życiu: trudniejsze polowania, niestabilny lód, problemy z infrastrukturą.

Grenlandia jest więc nie tylko odległą, lodową wyspą, ale jednym z kluczowych elementów globalnego systemu klimatycznego. To, co dzieje się tam dziś, ma znaczenie dla całego świata.