Najbardziej samotny dom na świecie
Na północnym krańcu Oceanu Atlantyckiego, daleko od cywilizacji i najbliższych sąsiadów, stoi niezwykły biały budynek - często nazywany "najbardziej samotnym domem na świecie". Choć internet pełen jest zdjęć i legend o tym miejscu, jego prawdziwa historia i kontekst są jeszcze ciekawsze niż plotki.
Dom na wyspie Ellidaey
Wyjątkowy dom znajduje się na wyspie Ellidaey, jednej z 14 wysp wchodzących w skład archipelagu Vestmannaeyjar u południowych wybrzeży Islandii. Mała wyspa o powierzchni zaledwie 0,45 km² leży około 9 km od kontynentalnej części kraju i jest praktycznie niezamieszkana. Jakim więc cudem znajduje się tam dom?
Okazuje się, że został on wzniesiony w 1953 roku przez lokalne stowarzyszenie łowieckie jako myśliwska chatka - schronienie dla członków podczas sezonowych polowań na maskonury, charakterystyczne ptaki tej części świata. Zdjęcia obiektu znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.
Najbardziej samotny dom świata
Dom pośrodku niczego
Dom na wyspie Ellidaey jest niemalże odizolowany od świata, więc nic dziwnego, że sam w sobie jest prosty i dość surowy. Jak wygląda i co w nim jest?
- Brak elektryczności, kanalizacji i bieżącej wody - woda zbierana jest głównie z deszczu lub przewożona.
- W środku są podstawowe udogodnienia takie jak prowizoryczny piec, niewielkie pomieszczenia i przestrzeń do spania, typowe dla sezonowego schronienia.
Samotna chatka na przestrzeni ostatnich lat stała się symbolem marzenia o całkowitym odcięciu się od zgiełku świata, rytuału powrotu do natury i absolutnej ciszy. Dla wielu wizja porannej kawy w takim miejscu, z szumem fal i niczym więcej, działa jak magnetyczne wezwanie, dla innych to jednak prawdziwy koszmar.
Jak dotrzeć do Ellidaey?
Jak dotrzeć do Ellidaey?
Dotarcie do Ellidaey wymaga dobrej organizacji i sprzyjających warunków pogodowych. Najpierw trzeba dostać się promem z południowego wybrzeża Islandii na Heimaey – największą wyspę archipelagu Vestmannaeyjar. Dopiero stamtąd można np. wynająć łódź. Ellidaey nie ma portu ani stałej przystani, a jej brzegi tworzą strome klify, dlatego lądowanie jest trudne i w praktyce ograniczone. Większość turystów ogląda więc charakterystyczny biały domek wyłącznie z pokładu łodzi.