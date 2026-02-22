W świecie, w którym na co dzień otacza nas beton, łatwo zapomnieć, że to natura wciąż dzierży prawdziwe rekordy. W kalifornijskich górach Sierra Nevada rośnie organizm, który pod względem rozmiarów, masy i długowieczności nie ma sobie równych na całej planecie. General Sherman, największe drzewo świata, od ponad dwóch tysięcy lat nieprzerwanie pnie się ku niebu, osiągając rozmiary porównywalne z wielopiętrowymi budynkami. Jego historia to opowieść o potędze przyrody, niezwykłej odporności i czasie liczonym nie w dekadach, lecz w tysiącleciach.

Największa sekwoja na świecie - General Sherman

General Sherman to prawdziwy fenomen natury. Gigantyczny mamutowiec olbrzymi rosnący w Parku Narodowym Sekwoi w górach Sierra Nevada osiąga 84 metry wysokości, waży ponad 1200 ton i liczy około 2500-3000 lat. Uznawany jest za największe drzewo świata pod względem objętości drewna, a jego masywny pień i potężne konary tworzą konstrukcję przewyższającą skalą wiele budynków. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda ten kolos, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

General Sherman [ZDJĘCIA]

Drzewo większe niż wieżowce

W Polsce nie ma wprawdzie wielu drapaczy chmur, ale w niemal każdym większym mieście stoją bloki liczące 20-30 pięter. To właśnie do takiej zabudowy najlepiej porównać skalę tego naturalnego giganta. General Sherman osiąga bowiem niemal 84 m wysokości, czyli więcej niż przeciętny 27-piętrowy budynek mieszkalny. Jego pień u podstawy ma ponad 11 metrów średnicy, a obwód przekracza 31 metrów, co sprawia, że kilkanaście dorosłych osób musiałoby połączyć siły, by objąć go ramionami. Potężna sylwetka drzewa, wznosząca się ponad koronami lasu, robi ogromne wrażenie.

