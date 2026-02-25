Woj. pomorskie to nie tylko Trójmiasto

Województwo pomorskie wielu osobom kojarzy się z dynamicznym Trójmiastem, szerokimi plażami i turystycznym sukcesem nad Bałtykiem. Jednak poza największymi ośrodkami sytuacja wygląda znacznie mniej optymistycznie. Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, obejmująca m.in. dostęp do pracy, poziom wynagrodzeń, komunikację, infrastrukturę oraz tempo wyludniania, wskazała miasta, w których codzienne życie może być szczególnie trudne. W niektórych przypadkach mieszkańcy mierzą się z ograniczonymi perspektywami zawodowymi, słabszym dostępem do usług publicznych i wyraźnym odpływem młodych ludzi.

Tu żyje się najgorzej na Pomorzu

Gdzie w województwie pomorskim żyje się najgorzej? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która wytypowała 5 miast, gdzie życie nie wygląda za kolorowo. W galerii zdjęć poniżej znajduje się pełne zestawienie wraz z opisem i zdjęciami.

Warto podkreślić, że zestawienie oparte na analizie danych nie oznacza, że są to miejsca złe do życia dla wszystkich. Wiele zależy od indywidualnych potrzeb. Osoby szukające ciszy, niższych cen nieruchomości i bliskości natury mogą być zadowolone z życia w mniejszych ośrodkach.

Jednak pod względem dostępności pracy, komunikacji, infrastruktury i dynamiki rozwoju - to właśnie wspomniane w galerii wyżej miejscowości w porównaniu z innymi miastami województwa pomorskiego wypadają najgorzej.

