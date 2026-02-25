Spis treści
Woj. pomorskie to nie tylko Trójmiasto
Województwo pomorskie wielu osobom kojarzy się z dynamicznym Trójmiastem, szerokimi plażami i turystycznym sukcesem nad Bałtykiem. Jednak poza największymi ośrodkami sytuacja wygląda znacznie mniej optymistycznie. Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, obejmująca m.in. dostęp do pracy, poziom wynagrodzeń, komunikację, infrastrukturę oraz tempo wyludniania, wskazała miasta, w których codzienne życie może być szczególnie trudne. W niektórych przypadkach mieszkańcy mierzą się z ograniczonymi perspektywami zawodowymi, słabszym dostępem do usług publicznych i wyraźnym odpływem młodych ludzi.
Tu żyje się najgorzej na Pomorzu
Gdzie w województwie pomorskim żyje się najgorzej? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która wytypowała 5 miast, gdzie życie nie wygląda za kolorowo. W galerii zdjęć poniżej znajduje się pełne zestawienie wraz z opisem i zdjęciami.
Najgorsze miasta do życia w woj. pomorskim według AI
Warto podkreślić, że zestawienie oparte na analizie danych nie oznacza, że są to miejsca złe do życia dla wszystkich. Wiele zależy od indywidualnych potrzeb. Osoby szukające ciszy, niższych cen nieruchomości i bliskości natury mogą być zadowolone z życia w mniejszych ośrodkach.
Jednak pod względem dostępności pracy, komunikacji, infrastruktury i dynamiki rozwoju - to właśnie wspomniane w galerii wyżej miejscowości w porównaniu z innymi miastami województwa pomorskiego wypadają najgorzej.
