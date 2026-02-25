Ośmiolatek pogryziony przez psa. Ratownicy wskazują kluczową zasadę

Atak psa na dziecko w Gdyni

Informacja o groźnym incydencie pojawiła się 25 lutego w oficjalnym komunikacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zespół ratownictwa medycznego o numerze G0109 został w trybie pilnym zadysponowany do poszkodowanego ośmiolatka, który padł ofiarą ataku psa. Działania medyków na miejscu zdarzenia koncentrowały się przede wszystkim na uśmierzeniu bólu oraz zapewnieniu chłopcu wsparcia psychicznego w tej traumatycznej sytuacji. Profesjonalna pomoc pozwoliła szybko opanować emocje małego pacjenta, co umożliwiło jego bezpieczny transport do specjalistycznej placówki.

„Dzięki sprawnemu działaniu, mały pacjent uspokoił się i przespał drogę do szpitala w Wejherowie, gdzie trafił pod opiekę specjalistów. To zdarzenie pokazuje, jak trudne i stresujące mogą być spotkania z czworonogami, nawet jeśli pies jest nam znany i regularnie szczepiony”

Specjaliści podkreślają, że nawet łagodne na co dzień zwierzęta domowe mogą stać się w ułamku sekundy nieprzewidywalne i agresywne. Instynkt u czworonoga często bierze górę nad tresurą czy przywiązaniem do właściciela, dlatego wiedza o odpowiednich reakcjach jest niezbędna dla każdego, niezależnie od wieku.

Jak zachować się wobec agresywnego psa?

Podstawową techniką rekomendowaną przez służby ratunkowe jest metoda „na drzewo”. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy zachować zimną krew, zatrzymać się i ustawić bokiem do zwierzęcia. Frontalne ustawienie ciała może zostać zinterpretowane przez psa jako wezwanie do walki. Kategorycznie należy unikać patrzenia zwierzęciu prosto w oczy, gdyż w ich systemie komunikacji jest to wyraźny sygnał agresji – wzrok powinien być skierowany w dół.

Ręce muszą spoczywać luźno wzdłuż tułowia, bez wykonywania gwałtownych gestów. Wszelkie krzyki, piski czy ucieczka są wysoce niewskazane, ponieważ mogą aktywować u czworonoga instynkt łowiecki i sprowokować go do pogoni. Nieruchoma, statyczna i „nudna” postawa często skutkuje tym, że zwierzę traci zainteresowanie i odchodzi. W przypadku nieuchronnego ataku warto zastosować taktykę przekierowania uwagi agresora.

„Daj mu »ZASTĘPSTWO«. Jeśli pies rusza do ugryzienia: Odgrodź się tym, co masz pod ręką: plecakiem, torebką, kurtką, parasolem. Wpraw przedmiot w ruch i odsuń od siebie. Pies instynktownie zaatakuje to, co się rusza, zamiast Twojej nogi czy ręki”

Mowa ciała psa i sygnały ostrzegawcze

Atak ze strony zwierzęcia rzadko pojawia się nagle i bez wcześniejszych ostrzeżeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na widoczne napięcie mięśni u psa oraz nienaturalnie, sztywno uniesiony ogon. Znajomość tych subtelnych sygnałów pozwala na wcześniejszą reakcję i uniknięcie krwawej konfrontacji.

„Reaguj, gdy widzisz: Sztywne ciało i ogon wysoko. »Oko wieloryba« (widoczne białka oczu). Oblizywanie się i marszczenie pyska. Pamiętaj: Najlepszą obroną jest profilaktyka i spokój. »Żółw« chroni twarz, ale to »Drzewo« najczęściej zapobiega tragedii.”

