Zakup mieszkań przez obcokrajowców. MSWiA podaje dane na 2025 rok

Według najnowszych statystyk udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tylko w 2025 roku obywatele innych państw nabyli w Polsce przeszło 17,7 tysiąca lokali mieszkalnych oraz blisko 2,4 tysiąca przestrzeni użytkowych. Zauważalny jest również skokowy wzrost liczby dokumentów składanych przez obywateli państw trzecich spoza Unii Europejskiej, których wpłynęło o 11 procent więcej w zestawieniu z rokiem 2024. Wyraźnie widać zatem, że zagraniczni nabywcy lokują tutaj kapitał już nie tylko ze względów czysto zarobkowych, ale planują u nas znacznie dłuższą przyszłość.

Bloki z wielkiej płyty kuszą zagranicznych inwestorów

Mimo niesłabnącego popytu na nowoczesne lokale od deweloperów, na celowniku kupujących z zagranicy coraz częściej lądują budynki z minionych epok. To właśnie stare mieszkania budowane w technologii wielkiej płyty zyskują na popularności wśród imigrantów, kusząc potencjalnych właścicieli bardzo przystępnymi stawkami i często doskonałym umiejscowieniem.

Okazuje się bowiem, że znaczna część takich obiektów mieści się w samym sercu metropolii bądź w bliskim sąsiedztwie ścisłego centrum, dlatego idealnie sprawdzają się one jako atrakcyjne lokale pod wynajem długoterminowy, a także świetnie nadają się do codziennego życia.

Ukraińcy opuszczą Polskę. Oto co nas czeka

7

Obywatele Ukrainy na czele stawki. Kto jeszcze kupuje polskie mieszkania?

Absolutnymi liderami pozostają Ukraińcy, którzy w samym 2025 roku podpisali akty notarialne na ponad 9 tysięcy lokali mieszkalnych w naszym kraju. Tuż za nimi plasują się obywatele Białorusi, jednak polskim rynkiem bardzo mocno interesują się również osoby dysponujące dużym kapitałem z Wielkiej Brytanii, Turcji oraz Indii.

Powyższe dane udowadniająwięc , że nadwiślańskie miasta stały się niezwykle atrakcyjnym celem inwestycyjnym nie tylko dla naszych najbliższych wschodnich sąsiadów, lecz także dla przedstawicieli zupełnie innych kręgów kulturowych. Co ciekawe, największy odsetek podpisywanych umów kupna dotyczy terenów leżących blisko granic państwa, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Region przygraniczny i strefa nadbałtycka magnesem na cudzoziemców

Przepisy określają tereny przygraniczne jako strefy zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie linii oddzielającej dwa państwa. Do tej specyficznej przestrzeni administracyjnej i geograficznej, która niezwykle mocno przyciąga kapitał z zagranicy, zaliczają się między innymi:

całe województwa,

jednostki powiatowe,

poszczególne gminy,

konkretne ośrodki miejskie usytuowane w niewielkiej odległości od pasa granicznego.

Przyjmuje się standardowo, że obszar ten obejmuje pas ziemi sięgający około 15 kilometrów. Należy jednak pamiętać, że definicja ta dotyczy nie tylko klasycznych granic lądowych z sąsiednimi państwami, ale obejmuje swoim zasięgiem również całą morską barierę Rzeczypospolitej, czyli po prostu pas wybrzeża Morza Bałtyckiego.