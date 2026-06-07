Śmiertelne potrącenie w Gdyni. Kobieta zginęła pod kołami pociągu, ruch całkowicie wstrzymany

Tragedia na torach w Gdyni

Wypadek miał miejsce w niedzielę rano, dokładnie o godzinie 10:35. Rafał Wilgusiak, przedstawiciel zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, poinformował agencję PAP, że kobieta znalazła się pod kołami pociągu technicznego, który zmierzał do stacji Gdynia Główna. Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, składała się z dwóch złączonych lokomotyw – jednej spalinowej i drugiej elektrycznej.

Niestety, obrażenia poniesione przez kobietę w wyniku potrącenia okazały się fatalne w skutkach. Na miejsce natychmiast zadysponowano pogotowie ratunkowe, funkcjonariuszy policji oraz prokuratora, aby zabezpieczyć teren i rozpocząć czynności dochodzeniowe.

Poważne utrudnienia na kolei w Trójmieście

Z powodu zaistniałego dramatu na torowisku, kursowanie składów dalekobieżnych zostało całkowicie sparaliżowane. By poradzić sobie z sytuacją kryzysową, niektóre pociągi puszczono trasą alternatywną, wykorzystując linię nr 250, czyli torowisko szybkiej kolei miejskiej. W przypadku innych kursów, koleje zorganizowały przewóz pasażerów przy pomocy autobusów zastępczych.

Przedstawiciel PKP PLK sprecyzował, że część ruchu pasażerskiego przeniesiono na sąsiednią infrastrukturę obsługiwaną przez PKP SKM w Trójmieście. W pozostałych przypadkach przewoźnicy musieli uruchomić komunikację autobusową, co wiązało się z uciążliwościami dla podróżnych.

Podróżujący pociągami musieli przygotować się na spore opóźnienia i niespodziewane modyfikacje w rozkładzie jazdy.

Prokuratura zbada okoliczności śmierci kobiety

Według informacji przekazanych przez asp. Marka Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, obsługa obu zaangażowanych lokomotyw została przebadana pod kątem obecności alkoholu – wynik jednoznacznie potwierdził, że byli trzeźwi. Funkcjonariusze, pod bacznym okiem prokuratury, prowadzą obecnie szczegółowe działania mające na celu wyjaśnienie wszystkich detali tego zdarzenia, w szczególności tego, dlaczego kobieta przebywała w miejscu niedozwolonym.

Gdzie szukać informacji o opóźnieniach?

Spółka PKP PLK apeluje do podróżnych o śledzenie na bieżąco komunikatów dotyczących zmian w kursowaniu składów, które dostępne są na platformie PortalPasażera.pl oraz w serwisach internetowych poszczególnych operatorów kolejowych.

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