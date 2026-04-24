Gdańsk sięga gwiazd. Naukowa konferencja „Sky is not the limit” już w maju

Wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe SimLE odbędzie się 14 maja 2026 roku w godzinach 9:30–17:00 na dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechnika Gdańska. To właśnie tam spotkają się studenci, naukowcy i wszyscy ciekawi świata, by wspólnie odkrywać, jak daleko może sięgnąć ludzka wyobraźnia.

Pierwsza edycja konferencji okazała się strzałem w dziesiątkę – przyciągnęła tłumy uczestników i pokazała, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy w Gdańsk i całym Trójmieście. Nic więc dziwnego, że organizatorzy wracają z jeszcze większym rozmachem i ambicją stworzenia cyklicznego wydarzenia.

Program konferencji został podzielony na trzy główne panele tematyczne. W panelu kosmicznym uczestnicy zanurzą się w tematykę eksploracji wszechświata, poznają nowoczesne technologie i kulisy fascynujących misji badawczych. Panel morski skupi się na innowacjach związanych z badaniami środowiska i rozwojem technologii morskich – niezwykle istotnych dla regionu nadmorskiego. Z kolei panel badawczy to przestrzeń dla młodych naukowców i kół naukowych, którzy zaprezentują swoje projekty i działalność.

To wydarzenie to nie tylko solidna dawka wiedzy, ale też okazja do spotkania inspirujących ludzi i wymiany pomysłów. Jeśli interesuje Cię przyszłość nauki, kosmos albo nowe technologie – zdecydowanie warto wpisać tę datę do kalendarza.

Bo jak pokazuje ta konferencja – ograniczenia istnieją tylko w naszej głowie.