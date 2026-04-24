Pijana para zgotowała pasażerom koszmar w pociągu do Zakopanego. Interweniowały służby

Agresja na trasie Gdynia-Zakopane. Pijani pasażerowie usunięci z wagonu w Poroninie

Do zdarzenia doszło około godziny 21:00. Patrol Straży Ochrony Kolei, który znajdował się w pociągu, zauważył agresywnie zachowujących się pasażerów. Byli oni wyraźnie pod wpływem alkoholu i używali wulgarnych słów. Pomimo upomnień nie zmienili swojego zachowania, dlatego konieczne było wezwanie policji.

Sytuacja została opanowana dopiero na stacji w Poroninie, gdzie skład zatrzymał się, a funkcjonariusze wyprowadzili awanturującą się parę z wagonu.

- Funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suchej Beskidzkiej podczas patrolu pociągu relacji Gdynia Głowna – Zakopane podjęli interwencję wobec dwojga pasażerów, którzy będąc pod znacznym wpływem alkoholu awanturowali się. Na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji z KPP Zakopane. Gdy pociąg zatrzymał się na stacji w Poroninie agresywna para została wyprowadzona z pociągu. Podczas czynności okazało się, że oboje są pijani - informuje Straż Ochrony Kolei.

Promile u pasażera z Łódzkiego i obywatelki Ukrainy. Czeka ich długa lista zarzutów

Badanie wykazało, że 51-letni mężczyzna miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu, natomiast jego towarzyszka około 1 promila. Mimo interwencji służb nadal byli agresywni i nie przestawali się awanturować. W związku z tym policjanci podjęli decyzję o ich zatrzymaniu do czasu wytrzeźwienia. Teraz odpowiedzą za popełnione wykroczenia.

Służby przypominają, że pasażerowie powinni reagować na wszelkie niepokojące sytuacje i zgłaszać je odpowiednim służbom.

- O wszelkich nieprawidłowościach w obszarze linii kolejowych i obiektów kolejowych należy niezwłocznie informować Straż Ochrony Kolei pod numerem alarmowym 22 474 00 00! - dodają funkcjonariusze.

