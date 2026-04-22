"Byłem zszokowany". Przypalali 15-latka papierosami, bili i kazali klęczeć. Wszystko nagrali

Do zdarzenia doszło 12 kwietnia w Gdańsku

Sprawcy nagrali przemoc i rozpowszechniali film

Zatrzymano dwóch 15-latków i 18-latkę

Ofiara była bita, poniżana i zmuszana do różnych czynności

18-latce grozi do 5 lat więzienia

Sprawa wyszła na jaw w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, kiedy do Komisariatu Policji w Oliwie zgłosił się mężczyzna. Przekazał funkcjonariuszom dwa filmy, które jego córka otrzymała w sieci. Na nagraniach widać grupę młodych osób znęcających się nad chłopcem. Radio Eska jako jedyna rozmawiała z mężczyzną, który zgłosił sprawę policji. - Rozmawiałem z córką. Trochę się wystraszyła, ale przekazała mi ten filmik i na drugi dzień od razu zareagowałem. Poszedłem na komisariat policji. Podstawą obywatela jest zgłosić takie czyny - powiedział pan Michał.

Czytaj też: Patrzyli i nagrywali, jak biją się 14-latki! Psycholog zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię. Chodzi o zachowanie świadków

Przerażające nagranie powstało kilka dni wcześniej – 12 kwietnia – najprawdopodobniej na terenie opuszczonej posesji oraz w pustostanie. Na filmach sprawcy kopią, biją i plują na 15-latka. Zmuszają go także do wykonywania różnych czynności, wciskają mu trawę do ust oraz przypalają papierosami ubrania. - Jak zobaczyłem ten film – byłem zszokowany i od razu poszedłem na policję - podkreśla w rozmowie z Eską pan Michał.

Szybka reakcja policji

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą. Po analizie nagrań szybko ustalili tożsamość zarówno pokrzywdzonego, jak i sprawców.

Zatrzymani to:

15-letni mieszkaniec Sopotu,

jego rówieśnik z gminy Żukowo,

18-letnia kobieta

Wobec dorosłej sprawczyni prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Grozi jej do 5 lat więzienia. Jeden z nieletnich został objęty nadzorem kuratora decyzją Sądu Rejonowego w Kartuzach. Obaj 15-latkowie odpowiedzą przed sądem dla nieletnich.

Czytaj też: Pijana matka z dzieckiem tramwaju. Szybka interwencja zapobiegła tragedii

Policja reaguje i edukuje

Po ujawnieniu sprawy policjanci podjęli również działania profilaktyczne. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Komisariatu Policji we Wrzeszczu przeprowadzili spotkania w szkołach, do których uczęszczają nastolatkowie.