Pijana matka z dzieckiem tramwaju. Szybka interwencja zapobiegła tragedii

Jacek Chlewicki
2026-04-22 9:18

To miał być rutynowy kurs gdańskiego tramwaju, ale nagle sytuacja nabrała groźnego obrotu. Czujność pasażerki i zdecydowana postawa kierującej tramwajem uchroniły małe dziecko przed potencjalnym niebezpieczeństwem ze strony nietrzeźwej matki.

i

Niepokojąca podróż gdańską "ósemką"

  • Do incydentu doszło 20 kwietnia w Gdańsku
  • Skład na linii numer 8 stanął z powodu alarmu jednej z osób podróżujących
  • Kobieta przewoziła małoletnie dziecko
  • Matka wydmuchała 1,8 promila alkoholu
  • Kierująca pojazdem natychmiastowo wezwała odpowiednie służby
  • Szybka akcja zagwarantowała dziecku bezpieczeństwo

Sytuacja rozegrała się w poniedziałek, 20 kwietnia, w tramwaju numer 8. Podczas jazdy jedna z podróżnych dostrzegła niepokojące zdarzenie i natychmiast zaalarmowała osobę prowadzącą pojazd. Problem dotyczył kobiety, która jechała z małym dzieckiem. Sposób, w jaki się zachowywała, wywołał duży niepokój u innych osób w tramwaju.

Pani Beata, pełniąca rolę motorniczej, potraktowała to zgłoszenie z pełną powagą. Błyskawicznie zahamowała skład, zorientowała się w sytuacji i powiadomiła odpowiednie organy. Jej zdecydowane działanie odegrało kluczową rolę.

Pijana matka i bezpieczne dziecko

Interweniujący funkcjonariusze potwierdzili, że opiekunka dziecka była nietrzeźwa. Test alkomatem dał wynik 1,8 promila. Dzięki szybkiej reakcji udało się zapobiec niebezpieczeństwu i zabezpieczyć malucha.

„To przykład, jak ważna jest uważność i odpowiedzialność – zarówno ze strony naszych pracowników, jak i pasażerów. Dziękujemy za tę postawę”

– przekazała w mediach społecznościowych firma Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Portal Fakt.pl podał, że nietrzeźwa matka została przewieziona do placówki socjalnej, a opieka nad maluchem przeszła w ręce ojca.

