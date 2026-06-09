Ponad tona heroiny znaleziona w porcie w Gdyni. Narkotyki były schowane w kontenerach z cegłami

Zamiast dekoracyjnych cegieł w kontenerach była heroina

Jak podaje Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, udaremnienie przemytu było efektem ścisłej współpracy polskich służb z zagranicznymi partnerami.

- Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni i Centralnego Biura Śledczego Policji udaremniono jedną z największych prób przemytu heroiny do Polski - Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Informacja o możliwym przemycie trafiła do polskich służb od brytyjskiej administracji celno-podatkowej HM Revenue & Customs. Z przekazanych danych wynikało, że do portu w Gdyni mogą zmierzać kontenery z nielegalnym ładunkiem. W drugiej połowie marca funkcjonariusze skontrolowali cztery kontenery wysłane ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dokumentów przewozowych wynikało, że znajdują się w nich ozdobne cegły elewacyjne, jednak rzeczywista zawartość była zupełnie inna.

1030 kilogramów heroiny. Towar prześwietlono skanerem RTG

Podejrzane kontenery zostały dokładnie sprawdzone przy użyciu skanera RTG oraz psa służbowego specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków. Kontrola szybko wykazała, że deklarowany towar miał jedynie ukryć prawdziwy ładunek.

- Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie kontroli stwierdzono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu – informuje Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

W kontenerach odkryto pakunki zawierające heroinę. Przeprowadzone testy narkotykowe potwierdziły przypuszczenia funkcjonariuszy. Łącznie zabezpieczono ponad tonę narkotyku.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli 1030 kg heroiny o szacunkowej czarnorynkowej wartości blisko 220 mln zł. To jedno z największych tego typu zabezpieczeń dokonanych na terytorium Polski w ostatnich latach – zaznacza Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Trójka zatrzymanych. Sprawa ma charakter rozwojowy

Po ujawnieniu rekordowego transportu śledczy rozpoczęli działania mające doprowadzić do osób stojących za organizacją przemytu. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. W maju zatrzymano troje podejrzanych – dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 33 do 43 lat. Wszyscy to obywatele Polski.

- Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące usiłowania przewozu przez Polskę znacznych ilości narkotyków.

Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Śledczy zaznaczają, że sprawa nadal jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.

Rekordowe przejęcia KAS i CBŚP w ostatnich miesiącach

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku podkreśla, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej regularnie przechwytują transporty narkotyków kierowane do Polski lub przewożone przez jej terytorium. Tylko w ostatnim czasie zabezpieczono m.in. ponad 140 kg marihuany z Kanady, 50 kg metamfetaminy z USA, 40 kg mefedronu z Niemiec oraz przeszło tonę substancji GBL wykorzystywanej do produkcji tzw. pigułki gwałtu.

- Wymiana informacji pomiędzy partnerami z różnych państw, szybka koordynacja działań oraz wspólne zaangażowanie służb policyjnych i celnych pozwalają skutecznie przeciwdziałać przemytowi narkotyków oraz eliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli w skali międzynarodowej – czytamy.

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