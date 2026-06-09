Jakub K. zabił swoją matkę nożem. Nowe fakty w sprawie tragedii w Tczewie!

Zarzut zabójstwa dla 19-latka z Tczewa. Jakub K. nie złożył wyjaśnień

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, 19-letni Jakub K. został formalnie oskarżony o zabójstwo swojej 43-letniej matki. Do tragedii doszło w niedzielę, 7 czerwca, na terenie Tczewa. Po interwencji służb młody mężczyzna został zatrzymany, a śledczy rozpoczęli postępowanie wyjaśniające okoliczności zbrodni. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kobieta została zaatakowana nożem.

We wtorek, 9 czerwca, podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Jak przekazali śledczy, 19-latek nie złożył wyjaśnień i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy odpowiedzi na pytania.

- Młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce ujawnili zwłoki kobiety oraz zakrwawionego młodego mężczyznę. W dniu dzisiejszym (9 czerwca) Jakub K. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, gdzie przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa – mówi Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie w Radiem Eska.

Areszt tymczasowy dla Jakuba K. 19-latkowi grozi długa odsiadka

Śledczy wystąpili do sądu o zastosowanie wobec Jakuba K. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucaną mu zbrodnię grozi kara nie krótsza niż 10 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.

Przypomnijmy, że ciało 43-letniej kobiety zostało odnalezione w jednym z mieszkań w Tczewie w niedzielę, 7 czerwca, około godziny 14. Na wtorek, 9 czerwca, zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności i przyczyny śmierci.

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