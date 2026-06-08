Tragedia w Tczewie. W mieszkaniu znaleziono ciało 43-letniej kobiety

W jednym z mieszkań w Tczewie doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę po południu ujawniono tam ciało 43-letniej kobiety. Sprawą zajęli się policjanci i prokuratura. Jak przekazała "Dziennikowi Bałtyckiemu" mł. asp. Katarzyna Ożóg z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego około godziny 14. W związku z prowadzonymi czynnościami funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mężczyznę.

Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety. Według informacji RMF FM prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.

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Na obecnym etapie postępowania nikomu nie przedstawiono zarzutów. Trwają dalsze czynności mające wyjaśnić przebieg i okoliczności zdarzenia.