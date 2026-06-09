Pociągi w Polsce pojadą z prędkością 550 km/h? Szykuje się konkurencja dla samolotów

Pociągi jak samoloty? Idzie rewolucja!

Podróż z Warszawy do Gdańska w niespełna godzinę, a z Warszawy do Krakowa w około 40 minut? Choć brzmi to jak wizja rodem z filmów science fiction, polska technologia rozwijana przez firmę Nevomo może przybliżyć taki scenariusz. Twórcy systemu MagRail przekonują, że dzięki modernizacji istniejących torów kolejowych pociągi przyszłości mogłyby rozpędzać się nawet do 550 km/h. To prędkość, która mogłaby uczynić kolej realną konkurencją dla transportu lotniczego.

Polski wynalazek doceniony w Europie

Technologia MagRail opracowana przez warszawską firmę Nevomo została zauważona przez Europejski Urząd Patentowy. Jej twórcy znaleźli się w finale prestiżowego konkursu European Inventor Award 2026 w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt powstał na bazie doświadczeń zespołu Hyper Poland, który kilka lat temu uczestniczył w konkursach związanych z technologią Hyperloop. Zamiast jednak budować kosztowne tunele próżniowe, inżynierowie postanowili skupić się na modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej.

Jak działa technologia MagRail?

Podstawą rozwiązania jest zastosowanie napędu elektromagnetycznego i – w dalszej perspektywie – lewitacji magnetycznej. W praktyce oznacza to montaż dodatkowej infrastruktury pomiędzy szynami oraz specjalnych modułów pod wagonami. Dzięki temu składy mogą być napędzane bez tradycyjnej lokomotywy. Obecnie rozwijany system Cargo MagRail Booster przeznaczony jest przede wszystkim dla transportu towarowego. Wagony mogą poruszać się samodzielnie z prędkością do 160 km/h.

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Nawet 550 km/h na istniejących torach?

Największe emocje budzą jednak plany dotyczące przewozów pasażerskich. Według założeń Nevomo kolejnym etapem rozwoju technologii ma być pełnowymiarowy system MagRail wykorzystujący lewitację magnetyczną. W takim wariancie pociągi mogłyby osiągać prędkość nawet 550 km/h, korzystając z odpowiednio zmodernizowanych istniejących korytarzy kolejowych.

Na razie pasażerowie muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Technologia znajduje się w fazie rozwoju i testów. Nevomo prowadzi projekty pilotażowe oraz współpracuje z partnerami z Europy, Indii i Bliskiego Wschodu.