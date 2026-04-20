Policja z Gdańska zatrzymała 6 przestępców. Agresywny 32-latek zaatakował mundurowego

Policyjna obława w powiecie gdańskim! Wpadło sześć poszukiwanych osób

16 kwietnia funkcjonariusze z powiatu gdańskiego przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, podczas której zatrzymano sześć osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Już po godzinie 7 rano policjanci z komisariatu w Trąbkach Wielkich ujęli 29-latka, który był poszukiwany w celu wykonania z nim czynności procesowych.

Tego samego dnia, około godziny 16, mundurowi z tej samej jednostki zatrzymali 48-letniego mieszkańca gminy Trąbki Wielkie, na którym ciążył wyrok 119 dni pozbawienia wolności.

- Kilka minut po 9 funkcjonariusze z pruszczańskiego wydziału prewencji zatrzymali 46-letniego obywatela Mołdawii, którego poszukiwała Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim również w celu przeprowadzenia z mężczyzną czynności procesowych - informują funkcjonariusze.

Ci sami policjanci około godziny 14 ujęli 37-latka, który miał do odbycia karę pół roku więzienia. Z kolei policjanci z komisariatu w Kolbudach po godzinie 11 zatrzymali 29-letniego mężczyznę, skazanego prawomocnym wyrokiem na 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Zamiast jednego – wpadł kolejny! 32-latek zaatakował policjanta podczas zatrzymania

Tuż przed godziną 18 policjanci z wydziału kryminalnego udali się pod wskazany adres. Według ich ustaleń to właśnie tam mógł przebywać poszukiwany mężczyzna.

- Tymczasem na terenie posesji zauważyli innego mężczyznę, który był znany funkcjonariuszom. Podczas legitymowania okazało się, że 32-latek jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku i 10 miesięcy więzienia. Mężczyzna w trakcie zatrzymania naruszył nietykalność osobistą jednego z kryminalnych, w związku z tym usłyszał zarzut od pruszczańskich śledczych - dodają mundurowi.

Kilka godzin później, przed 20:00, policjanci z komisariatu w Cedrach Wielkich zatrzymali kolejnego poszukiwanego – 34-latka, który miał do odbycia 20 dni więzienia za nieopłacone grzywny.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie