34-latek ukrył walizkę pod ziemią. Policyjny owczarek Olcha wytropił przestępstwo

Zatrzymanie 34-latka w Gdańsku. Policyjny pies Olcha na tropie narkotyków

We wtorek policjanci z Komisariatu I w Gdańsku namierzyli 34-letniego mężczyznę, wobec którego mieli podejrzenia o posiadanie narkotyków. Został on odnaleziony w rejonie rowu melioracyjnego. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy nim plastikowy pojemnik przypominający nabój, w którym znajdowały się tabletki ecstasy, a także drugi pojemnik z amfetaminą.

- Mężczyzna miał też przy sobie przedmiot przypominający broń, którym okazała się wiatrówka, na którą nie jest wymagane zezwolenie. I choć wydawałoby się, że to koniec tej interwencji, to dzięki szczegółowym ustaleniom kryminalnych, wyszło na jaw, że w pobliżu miejsca interwencji w ziemi znajduje się dziura, w której mężczyzna schował narkotyki - informują funkcjonariusze.

Na tym jednak odkrycia się nie zakończyły. W toku dalszych działań ustalono, że w okolicy zatrzymania mężczyzna ukrył w ziemi kolejne środki odurzające. W odnalezieniu skrytki pomógł policyjny pies o imieniu Olcha wraz ze swoim przewodnikiem.

Walizka pełna amfetaminy i MDMA w Gdańsku. Mężczyzna z zarzutami

W zakopanej walizce funkcjonariusze znaleźli następne porcje nielegalnych substancji, w tym MDMA, amfetaminę, susz roślinny oraz klefedron. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do analizy biegłemu sądowemu.

- Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną.Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków, który biegły określił jako ponad 208 porcji handlowych narkotyków - dodają mundurowi.

Jak podkreślają funkcjonariusze, za posiadanie narkotyków grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

